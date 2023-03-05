調查指逾半受訪者稱經痛嚴重影響生活　組織促增資源推動婦女健康

民建聯婦女事務委員會今日（5日）舉行發布會，公布關注經痛調查結果，發現逾八成半受訪者曾經歷過經痛，當中三成人會形容其經痛程度達八級或以上，另有逾半受訪者表示經痛對其日常生活或工作造成嚴重影響，但會就經病求醫或尋求專業意見的不足四成，也有近半數受訪者沒有定期做婦科檢查。該會建議政府增撥資源，讓社區婦女團體在地區做更多相關工作，加強推動婦女健康活動，並增加婦女健康服務，以提高女性的健康意識。



民建聯婦女事務委員會公布關注經痛調查結果。（受訪者提供）

民建聯婦女事務委員會訪問555名12歲或以上女性，結果發現逾八成半受訪者曾經歷過經痛，當中三成人會形容其經痛程度達八級或以上，其中8.4%更是以「十級痛」來形容經痛。結果也反映，有逾半數受訪者稱經痛對其日常生活或工作造成嚴重影響。

三成婦女稱經痛達八級

不過，在處理經痛方面，逾半數受訪者會選擇「瞓覺休息」，其次有近半數人表示會食止痛藥。但會求醫或尋求專業意見的受訪者則不足四成。調查也發現，有近半數受訪者沒有定期做婦科檢查。

民建聯婦女事務委員會主席、立法會議員葛珮帆在會上提到，經痛可大可小，嚴重的會導致不孕症、卵巢早衰、流產等問題，她也曾因工作繁忙，對經痛經血流量多未加理會，直至暈倒才發現有子宮肌瘤，要進行子宮肌瘤微創切除手術。她續以子宮肌瘤為例，瘤細可以微創治療，若不理會令瘤變大便要做大手術，可見延誤診治及就醫，會影響女性的身體、生育機會和人生計劃。

應提高婦女健康意識

該會委員、立法會議員林琳表示，自己也曾因「經痛是很正常」的觀念延誤治療，直至一次她痛楚難當去醫院檢查才發現朱古力瘤（又稱子宮內膜瘤，子宮內膜異位的一種）已達十數厘米必須動手術切除。她認為，本地對婦女健康的宣傳及關注度不足，建議政府增撥資源，與地區團體合作，加強推動婦女健康活動，也應增加現時婦女健康中心和健康院提供的婦女健康服務，以提高女性的健康意識。