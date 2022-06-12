女士勿輕視長期經痛　小心患朱古力瘤釀不育危機

相信不少女性曾受經痛之苦，但如果經痛情況持續惡化，便有可能患上朱古力瘤。別看輕朱古力瘤，它屬子宮內膜異位一種，也是常見婦科病症；它不但疼痛難當，更有機會不孕。子宮內膜異位症無法預防，部分更沒有任何病徵。

撰文：醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒



踏入青春期，女性受到荷爾蒙分泌影響，周期性排出卵子；與此同時，子宮內膜為懷孕作準備而增厚。如卵子沒有受精，增厚的子宮內膜會連同月經排出體外。但有些子宮內膜未經陰道排出體外，會倒流往子宮附近器官，最常見是經輸卵管依附在卵巢表面，每月排出少量經血，日積月累，便會在卵巢形成子宮內膜瘤。這些舊經血顏色多為深啡色，故又稱為朱古力瘤。

患上朱古力瘤最常見的病徵，是與經痛非常相似的盆腔痛，通常也是劇痛難當，有些女性更痛得需送院打止痛針；另外，患者通常會在經期來臨前或經期期間出現痛感，痛楚大多數集中在身體一邊。患者有機會不孕或者小產的機會較高。

患朱古力瘤的高風險人士，包括經血量較多、月經周期偏短，或未曾懷孕等。此外，若親屬曾患上子宮內膜異位症，也有可能增加患上子宮內膜移位的可能。

一般來說，朱古力瘤患者的不孕機會較高。也有說懷孕後子宮內膜異位症狀會減少，這是因為懷孕後荷爾蒙會轉變，加上孕婦不會有月經，減少對朱古力瘤的刺激，所以痛感沒有那麼強烈。但要注意，這不代表朱古力瘤完全消失，同樣要密切留意病況。

除了朱古力瘤，子宮腺肌症也是子宮內膜異位的一種，即經血循血管倒流至子宮肌肉層。兩者的病徵同樣也腹部劇痛，而腺肌症更會引致月經流量過多。兩者治療方法截然不同，朱古力瘤除了可以透過服用黃體素及避孕藥治療來控制病情，亦可以進行切除手術；但腺肌症牽涉很多周邊的肌肉組織，進行切除手術難以完全清除，除了荷爾蒙藥去控制病情之外，只能透過高強度聚焦超聲波(HIFU)消除或只好將整個子宮切除。而以上兩種病絕對有可能同時發生在病患身上。

經血倒流除了導致朱古力瘤或子宮腺肌症，其實也可以引發其他身體部位病症。曾有病患月經來潮時便會咳血，甚至「爆肺」，這才發現子宮內膜移位已移至鼻及肺部，要馬上進行切除手術。這些情況比較少見。然而切除了朱古力瘤後也非一勞永逸，術後亦要服用荷爾蒙藥以防復發。建議女士特別是計劃生育的婦女，每年接受一次婦科檢查，及早發現並盡快治療。

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