女人最痛｜經痛不敢請假　八成姊妹稱若有月經假　工作效率可提升

一項調查指，三分二受訪者曾因嚴重經痛想請病假，但最終只有三分一人付諸實行，因「月經假期不被社會接受」信念持續存在，亦有近半人擔心僱主不會接受經痛作為有效請假理由。調查顯示，八成受訪姊妹同意如果她們可經痛最嚴重的那天休息，她們將更有效率地工作。性學家Sara Tang表示，在香港，月事不請假主因是文化，女性擔心請病假會被僱主歧視，更可能在工作場所為她們製造其他障礙。



香港性學家鄧守愛表示，在香港，月經不請病假的原因主要是因為文化。 (受訪者提供)

成人玩具名牌Womanizer一項情緒調查，訪問了來自26個國家的470名有月經女士，結果發現三分之二的受訪者曾經因為嚴重的經痛而想請病假，但最終只有三分之一人真的實行，因為有52%受訪者同意「月經假期不被社會接受」的信念持續存在，47%受訪者就擔心僱主不會接受經痛作為有效的請假理由，40%受訪者表示她們太忙或者有重要工作。

香港性學家鄧守愛表示，在香港，月經不請病假的原因主要是因為文化，「女性擔心請病假可能會導致被僱主歧視，並在工作場所為她們製造其他障礙。」

八成受訪者同意如果她們可以在疼痛最嚴重的那天休息，她們會更有效率地工作。 （資料圖片）

另外，97%受訪者稱其僱主從來沒有討論過月經假期，但大部分人都非常歡迎有月經假期，八成人同意如果他們可以在疼痛最嚴重的那天休息，他們會更有效率工作，亦是公司創造安全工作場所好信號。不過，亦有77%受訪者擔心月經假期會令僱主對於僱用女性更有保留。