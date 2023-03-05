2023護照指數排名｜免簽證旅行評分急挫　香港特區護照暴跌10位

美國離岸諮詢公司Nomad Capitalist公布2023年護照指數排名（Passport Index），榜首為阿聯酋護照，其次是盧森堡護照及瑞士護照。香港特區護照今年排名為54位，較去年第44位大跌10位，主要失分原因是免簽證旅行評分下跌一成，料因疫情日本等取消特區護照免簽證待遇有關。



美國離岸諮詢公司Nomad Capitalist公布2023年護照指數排名，香港特區護照獲92分，排名為54。（網上截圖）

依5項相評分 「免簽證旅行」分數佔總分一半

Nomad Capitalist公布2023年護照指數排名，在199個國家及地區的護照中，今年排榜首的是得分為110.5分的阿聯酋護照，其次是同獲108分的盧森堡護照及瑞士護照。位列首十名的其他護照依次為愛爾蘭、葡萄牙、德國、捷克、新西蘭、瑞典、芬蘭、及荷蘭的護照。

Nomad Capitalist以五個項目評分，比較199個國家及地區的護照，並根據該些護照的免簽證旅行地區數目（Visa-Free Travel，免簽證、落地簽證、三日內電子簽證）、當地稅制（Taxation of Citizens）、全球觀感（Perception）、是否容許雙重國籍（Dual Citizenship）、及個人自由（Personal Freedom）五方面作評分，比率依次為50%、20%、10%、10%、10%。

免簽證旅行分數是計算國家或地區數目，又佔評分50%，佔了最大部份，其他四項得分最少10分、最高50分。

阿聯酋准雙重國籍 排名由第35位升至全球第一

Nomad Capitalist指，去年排名仍是35位的阿聯酋是首次進入護照指數排名前十名，並解釋主因是該國最近允許外國人申請雙重國籍，獲181個國家或地區接受免簽證、落地簽證、三日內電子簽證，當中免簽證達116個，以及國內良好的營商環境及稅收制度，令該國護照足以躍升至榜首。

今年排榜首的是得分為110.5分的阿聯酋護照，其次是同獲108分的盧森堡護照及瑞士護照。（網上截圖）

特區護照「免簽證旅行」國家或地區減18個致失分

香港特區護照則在今年的護照指數排名中，獲得92分，排名為54位，較去年與安道爾（Andorra）護照並列的44位大跌10位。香港特區護照在全球觀感、認可雙重國籍及自由度的得分與去年相同，分別為20分、10分及30分，但可「免簽證旅行」（免簽證、落地簽證、三日內電子簽證）的國家及地區，則由174個減至156國，減少18個或一成，導致名次大跌。

若以亞洲國家或地區劃分，排名最高的是排第23位的韓國護照，其次是排32名的新加坡護照及排39的日本護照，中國護照的排名則排130位。