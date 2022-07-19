護照免簽指數｜香港穩守第18位　日本破紀錄獲193地免簽蟬聯榜首

疫情席捲全球逾兩年，多個國家地區已陸續開關。移民顧問公司「Henley & Partners」公布今年第三季全球護照排名「亨氏護照指數」（Henley Passport Index），香港繼續以171個免簽地點，穩守第18位，日本則以創新高的193國免簽，繼續蟬聯榜首，新加坡和南韓則一同屈居第二。

報告提到，位居首兩位的三個國家均位於亞太區，過去一直能自由出入近二百個地區，形容該三國的護照的自由度是「史無前列」、「無可匹敵」，惟亞太區的國際客運量僅達到疫情前的17%，過去兩年更跌穿一成大關，批評世界「最強護照」卻擁有最少的出行自由。



▼部分護照最新排名▼



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Henley Passport Index根據國際航空運輸協會（IATA）數據，統計199本護照免簽證及落地簽證數目，今年第三季，日本以 193國免簽或可落地簽證，爬過新加坡，繼續成為「最強護照」。

南韓則較今年初增加兩個免簽國，追平新加坡，一同擠身第二位；而排第三的德國和西班牙則同樣享有190個國家及地區免簽證或落地簽證待遇；而與部份港人享有的BNO護照享有同樣地位的英國護照則以187個國家及地區免簽證待證遇，與愛爾蘭、法國、葡萄牙並列第六；美國則維持186國免簽，排名下跌一級至第7位。

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雖然香港仍未對外開關，但特區護照與今年首季一樣，以171個免簽地點，穩守第18位，澳門則以144國免簽，與烏克蘭被排至第35位，較今年首季下跌兩位；中國的免簽地區或國家維持在80個，惟「不進則退」下，中國的排名連跌4位至第69位，與南美洲的玻利維亞並列。

排112位「包尾」，繼續是戰亂不斷的阿富汗，不過其免簽地區或國家較今年初增加一個至27個；「尾二」則繼續是同樣烽煙四起的中東國家伊拉克，但其免簽地點同樣較今年初增加一個至29個。

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報告又提到，雖然日本以破紀錄的193個地點免簽位列第一，新加坡和南韓則並列第二，過去17年，此三國有無可匹敵、史無前例的（unmatched and unprecedented）全球旅遊待遇，惟現時亞太區的國際客運需求僅達到疫前的17%，過去兩年更跌穿疫情前的一成大關。報告直指相關數據遠低於全球趨勢，當中歐美地區的國際客運量已回復至疫情前的6成水平。

不過報告未有對此現象灰心，更大膽預測，今年內全球乘客人數將會回升至爆疫前的83%，明年起大部份市場可追平，甚至超越疫情前的水平，直至2024年全有行業都能做到有關增長。

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▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼

