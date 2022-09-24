特區護照續期｜自助服務站免預約　地址、必備文件、申請8步教學

新冠肺炎疫情逾三年，因入境需隔離，不少港人這數年來都未有出國。港府公布，下周一（26日）起入境檢疫安排將改為「0+3」，刺激港人旅遊意欲，不少人亦急急為過期的特區護照續期，導致特區護照預約辦證網頁塞爆。



除網上或APP申請外，其實使用申請證件服務站都毋須預約，急需為護照續期的港人，可於入境處總部及七間分區辦事處辦公時間，直接前往辧理，由服務站鏡頭拍照。



即查入境處各辦事處申請證件服務站數量及辦公時間

據入境處資顯示，現時若要申請護照，可選擇親身遞交、郵遞、投遞、使用「申請證件服務站」，或在互聯網或入境處流動應用程式申請。不過，記者今日逾下午1時前往政府網站，發現網上申請旅行證件服務塞爆，料因太多人一同進入查詢。

記者今日逾下午1時前往政府網站，發現網上申請旅行證件服務塞爆，料因太多人一同進入查詢。（政府網站截圖）

申請證件服務站不設配額

如認為親身遞交、郵遞及投遞太麻煩，市民亦可使用「申請證件服務站」，其無需預約，亦不設配額。據記者今日所見，現場人流不多，只要為中國公民、香港永久性居民及有身分證，則可以在辦公時間內利用「申請證件服務站」申請護照，但如申請人遺失護照或護照已損毁，或更改個人資料，則須親身於櫃枱提交申請。

「申請證件服務站」設在灣仔入境處總部及七間分區辦事處，可以自助形式遞交特區護照申請。（入境處網站截圖）

「一條龍」形式提交申請 可EPS、八達通、轉數快付款

市民須帶透過身份證及一張背景為白色的彩色近照申請護照續期，但如未有帶照片，申請人可以選擇使用服務站的自助拍攝照片服務提交照片。如果申請者未滿18歲，則要再帶同同意這項申請的父、母或合法監護人的香港身份證或有效旅行證件；及出生證明書或法庭頒令以證明兩者關係；而如如果兒童未滿11歲，更須出示學校證件或其他身份證明。

透過「申請證件服務站」，市民可以自助「一條龍」形式提交申請，包括輸入申請資料、免費即場拍攝照片、付款等。付款方式有易辦事（EPS）、八達通、轉數快。

▼「申請證件服務站」所需文件▼



1.現有的香港永久性居民身份證/「申請香港永久性居民身份證收據」(ROP140/140A)；

2.一張背景為白色的彩色近照，相片須符合特定規格。申請人可以選擇使用服務站的自助拍攝照片服務提交照片。(只適用於身高1.25至1.90米的申請人)

3.若申請人是十八歲以下，須另備以下文件：

．同意這項申請的父、母或合法監護人的香港身份證或有效旅行證件

．出生證明書(如在香港出生則無需提交)以證明他/她與同意這項申請的父、母的關係，或法庭頒令(如適用)以證明同意這項申請的合法監護人對申請人擁有管養權。

4.如果申請人是年滿十六或十七歲及屬已婚人士，則只須遞交結婚證書(如在香港結婚則無需提交)，無須父、母或合法監護人的同意及遞交第(3)及第(4)項的文件。

5.已持有香港永久性居民身份證的十一歲以下兒童的額外規定:

須出示學校證件（例如學生手冊，手冊須載有兒童的姓名、出生日期及相片，並經校方蓋印證明）或其他身份證明。如無法提供該等學校證明文件或身份證明，則應遞交已填妥的副署事項表格（ID 641），以及副署人的香港身份證或載有副署人簽名的有效旅行證件的影印本。

▼「申請證件服務站」申請步驟▼



+ 4

市民透過「申請證件服務站」遞交有關申請時，將獲發一張通知書或收據，註明新護照領取日期和地點，可以親身或授權一名代表到指定的入境事務辦事處或中國駐外國的使領館領取護照。如申請換領護照，申請人必須於領取新護照時出示原有護照，以便註銷。