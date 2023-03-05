北角的士撞途人　司機年齡惹關注　林世雄：正檢討體格證明機制

北角炮台山道今日（5日）發生交通意外，一輛的士沿炮台山道落斜而行，其間撞向3名途人，其中兩人昏迷，84歲姓倪的士司機涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪名被捕。



事件引發有關職業司機年齡的關注，運輸及物流局局長林世雄晚上透過社交平台表示，政府一直關注司機的健康情況，而運輸署正檢討駕駛執照持有人的體格證明機制，在完成檢討後諮詢相關持份者（包括業界人士），以敲定檢討結果。



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林世雄向傷者致以慰問

運輸及物流局在晚上約8時半發文，文中提到局長林世雄對今日有的士北角炮台山道失事，導致五人受傷的事件表示關注，並向傷者致以慰問，他也知悉警方現正調查事件，並會採取適當跟進行動。

對於事件引發有關職業司機年齡的關注，林世雄稱政府一直關注司機的健康情況。運輸署正檢討駕駛執照持有人的體格證明機制，在完成檢討後諮詢相關持份者（包括業界人士），以敲定檢討結果。

年滿70歲或以上有責任確保體格適宜駕駛

根據現有條例，所有駕駛執照持有人，包括的士司機，均有責任確保自己的體格適宜駕駛，才可駕駛車輛。年滿70歲或以上的人士在申請駕駛任何種類汽車的正式駕駛執照時，須附有註冊醫生證明書，證明該人的健康狀況宜於駕駛及控制該種類車輛。