北角車禍釀5傷　84歲司機駕的士撞途人　高齡司機屢生意外受關注

北角今日（5日）發生嚴重車禍，一輛的士沿炮台山道落斜行駛，有人報稱在紅燈位時無法煞車，直衝而過撞向3名正在過路的女途人，其中兩女被撞至昏迷，緊急送院救治，而84歲姓倪男的士司機及男乘客亦受傷送院，警方正調查事件涉及機件故障還是人為疏忽。



近年多次有高齡的士司機涉及交通意外，不少市民關注對於高齡司機的發牌要求。據《道路交通（駕駛執照）規例》規定，年滿70歲或以上的人士，在申請駕駛任何種類汽車的正式駕駛執照時，須附有註冊醫生證明書，證明該人的健康狀況宜於駕駛及控制該種類車輛。



▼3月5日北角車禍現場▼



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今日北角的車禍，有車cam拍得事發時炮台山道近英皇道行人過路處有十多名途人正橫過馬路，一輛的士高速沿炮台山道落斜駛至，在沒有減速的情況下，「打保齡」式撞向途人，有人被撞上的士車身後推前十數米。車禍中兩名分別48歲南亞裔女途人及59歲女途人昏迷，另一名48歲外籍女途人和43歲的士內地男乘客分別手腳受傷，4人先後送往東區醫院救治；84歲姓倪男的士司機則胸口疼痛，被送往律敦治醫院治理。

▼3月5日車cam直擊北角車禍現場▼



▼3月5日北角車禍傷者▼



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今次意外涉及84歲的士司機，警方正調查事件涉及機件故障還是人為疏忽，而近年不時有高齡司機發生車禍，情況受到市民閞注。今年1月，一名已屆87歲的姓梁的士司機，在9日內接連發生3宗車禍，先在1月11日撞到一輛泊在路邊的電單車，幸當時無人受傷；之後他在1月12日於金鐘夏慤道「自炒」猛撞路壆，繼而向右翻側，梁翁與的士女乘客均受輕傷，一度被困車內；梁翁其後於1月19日駕空載的士，在灣仔謝斐道與私家車碰撞後，梁翁未有察覺並繼續行駛，不出120米，再撞停泊路邊6部電單車和一部私家車，幸無人受傷。其後梁翁家人表示，梁翁早年駕的士維生，早已移民加拿大，生活無憂、家庭富足，但近年每逢冬天、過年均回港，在車禍發生後，親人始知梁翁出外駕的士。

▼1月12日，87歲姓梁司機駕的士於金鐘夏愨道翻側▼



另外，去年5月10日，93歲姓黃老翁駕私家車沿中環民光街東行，駛至近AIA Vitality公園對開時失控，剷上行人路及撞毀逾3米欄杆，繼而撞入「碰碰車」遊樂設施。黃翁報稱收掣不及撞車，手受輕傷，並自行離開車廂，他經治理後拒絕送院。

▼2022年5月10日，93歲姓黃司機駕車撞入「碰碰車」遊樂設施▼



年滿70歲 續牌要提供健康證明

根據《道路交通（駕駛執照）規例》（第374B章）（《規例》），所有駕駛執照持有人，包括的士司機，均有責任確保自己的體格適宜駕駛，才可駕駛車輛。《規例》訂明，70歲或以上的人，在申請駕駛任何種類汽車的正式駕駛執照時，須附有註冊醫生證明書，證明該人在提出申請前4個月內的健康狀況宜於駕駛及控制該種類車輛。

如正式駕駛執照的申請人在申請當日年齡超過60歲但未滿70歲，其駕駛執照期間為自該執照發出日期起至其年滿70歲前一日為止，或自該執照發出日期起計的3年，以時間較長者為準；若申請執照時已年滿70歲，則執照期限為發出日起計的一年或3年，以申請人選擇為準。

逾半持的士駕照司機年過60 80歲以上者達1,444人

去年9月，時任運輸及房屋局局長陳帆曾以書面回覆議員質詢透露，全港有逾11萬名年過60歲，持的士駕駛執照的人，佔整體的士司機55%。當中年過80歲的司機，總數有1,444名，相關數字連續兩年上升，較2018年增加約200多人。

運輸署截至去年12月31日的數字顯示，本港高齡司機，80至89歲有1,624人；90歲或以上亦有49人。而在去年5月，該署回覆《香港01》查詢時表示，根據紀錄，最年長的有效正式駕駛執照持有人年齡為100歲。另外，運輸署於2021年錄得涉及意外機動車輛駕駛者的總數為26,190人，其中70歲或以上合共有949人，佔3.6%。當中85歲及以上駕駛者涉及意外為11人。

▼3月5日北角車禍現場▼

