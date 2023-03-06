高才通｜2月底收逾1.4萬份申請　9600份已獲批　30歲以下佔逾一半

政府為「搶人才」新設的「高端人才通行證計劃」，在2022年12月28日開始接受申請，勞福局局長孫玉菡今（6日）今早出席口罩令取消後，出席首個業界大型交流會中表示，至今已收到超過14,000份申請，當中已經批核9,600多份申請，逾一半申請人在30歲以下。他相信該批人才可成為本地企業的生力軍，又指已着手與業界舉辦網上招聘會。



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絕大部分的申請人在50歲以下

勞福局局長孫玉菡今日在「優化輸入人才安排講座」公布，「高端人才通行證計劃」截至今年二月底已收到超過14,000份申請，當中已經批核9,600多份申請；當中超過一半的申請人在30歲以下，而絕大部分的申請人則在50歲以下。

該講座為當局在口罩令取消後，首個與業界的大型交流會。他表示，很高興與人力資源管理學會的多位領袖、招聘機構及僱主見面交流。他又指，過去兩個多月各項招攬人才新措施，反映政府有決心積極解決人才短缺問題。

料「高才通」人才可成香港企業生力軍

孫玉菡相信，「高才通」人才來港後，便會成為本地企業的生力軍，為香港的經濟注入動力；並認為要經濟全面穩步復常，各行各業提供優質服務，人才至為關鍵。

他又指，各項入境計劃及「香港人才服務窗口」線上平台均需支持，呼籲市民提供意見作出調整。當局已着手與業界舉辦網上招聘會，期待與繼續加強合作，讓百業受惠。

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