賀建奎高才通爭議︱入境處調整人才輸入計劃 須申報是否曾涉刑事
撰文：馬煒傑
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曾涉編輯嬰兒基因而入獄的內地學者賀建奎，早前成功透過「高才通」計劃取得來港工作簽證，引發爭議，最終由入境處宣布「DQ」其資格。入境處今日（26日）再宣布，除日前調整「高端人才通行證計劃」的申請流程外，周一（27日）起亦調整其他輸入人才計劃的入境申請流程，包括「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「科技人才入境計劃」、「非本地畢業生留港／回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」，所有申請人必須在申請時，申報是否有刑事定罪紀錄。不過，計劃未有如日前業界所言，涵蓋至外籍傭工計劃。
▼入境處取消賀建奎「高才通」簽證／進入許可▼
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因「基因編輯嬰兒」被囚3年的賀建奎早前獲香港「高才通」批准來港，引發爭議。入境事務處今日宣布，2月27日起亦調整其他輸入人才計劃的入境申請流程。
當日起，「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「科技人才入境計劃」、「非本地畢業生留港／回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」，申請人必須在申請時申報是否有刑事定罪紀錄。
入境處表示，一直嚴格審批每宗簽證及進入許可的申請，並會不時調整工作流程和檢視申請所需的資料。
外傭最終未納入新調整
日前有外傭僱主業界指，入境處曾通知業界，新申請輸入外傭亦要填報新表格，部份業界人士亦指已收到相關的新表格，惟入境處最終未有將新規定納入至外傭申請計劃。
香港僱傭公會主席陳東風表示，按字面上理解輸入外傭的申請流程，並不包括在今次的調整當中，不過今次事出突然加上是周日，難以向入境處查詢，所以早前收到新表格的外傭，都會建議先把表格填好以備不時之需。
他又對入境處最後決定外傭毋須申報刑事定罪紀錄表示歡迎，「可能有啲識嘢嘅人提點過。」他解釋，外傭輸入與人才輸入不同，外傭的身份不會因時間變成永久居民，亦不會有政治權利，所以標準不應一樣。