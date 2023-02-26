賀建奎高才通爭議︱入境處調整人才輸入計劃　須申報是否曾涉刑事

曾涉編輯嬰兒基因而入獄的內地學者賀建奎，早前成功透過「高才通」計劃取得來港工作簽證，引發爭議，最終由入境處宣布「DQ」其資格。入境處今日（26日）再宣布，除日前調整「高端人才通行證計劃」的申請流程外，周一（27日）起亦調整其他輸入人才計劃的入境申請流程，包括「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「科技人才入境計劃」、「非本地畢業生留港／回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」，所有申請人必須在申請時，申報是否有刑事定罪紀錄。不過，計劃未有如日前業界所言，涵蓋至外籍傭工計劃。



▼入境處取消賀建奎「高才通」簽證／進入許可▼



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因「基因編輯嬰兒」被囚3年的賀建奎早前獲香港「高才通」批准來港，引發爭議。入境事務處今日宣布，2月27日起亦調整其他輸入人才計劃的入境申請流程。

當日起，「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「科技人才入境計劃」、「非本地畢業生留港／回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」，申請人必須在申請時申報是否有刑事定罪紀錄。

入境處表示，一直嚴格審批每宗簽證及進入許可的申請，並會不時調整工作流程和檢視申請所需的資料。

香港僱傭公會主席陳東風對入境處最後決定外傭毋須申報刑事定罪紀錄表示歡迎，「可能有啲識嘢嘅人提點過。」（資料圖片／黃舒慧攝）

外傭最終未納入新調整

日前有外傭僱主業界指，入境處曾通知業界，新申請輸入外傭亦要填報新表格，部份業界人士亦指已收到相關的新表格，惟入境處最終未有將新規定納入至外傭申請計劃。

香港僱傭公會主席陳東風表示，按字面上理解輸入外傭的申請流程，並不包括在今次的調整當中，不過今次事出突然加上是周日，難以向入境處查詢，所以早前收到新表格的外傭，都會建議先把表格填好以備不時之需。

他又對入境處最後決定外傭毋須申報刑事定罪紀錄表示歡迎，「可能有啲識嘢嘅人提點過。」他解釋，外傭輸入與人才輸入不同，外傭的身份不會因時間變成永久居民，亦不會有政治權利，所以標準不應一樣。