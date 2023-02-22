消費券｜高才通簽證合符資格申請　消息：性質如同優才、留學生

【財政預算案2023 / 消費券 / 電子消費券 / 政府派錢】政府今年連續第三年派發消費券，永久居民可取得5,000元，非永久居民減半至2,500元。首階段消費劵按照去年的準則派發，因此今年初曾提取強積金離港的市民仍然有份，而內地新移民、以及透過不同優才計劃等來港工作或學生簽證來港讀書的居民都受惠，消息人士指，持簡稱「高才通」的「高端人才通行證計劃」簽證人士，也因合乎「有權申請永久性居民資格、但未無住滿七年的人士」原則，但必須在劃線日期前曾在港居住。



政府消息人士又指，預計今年消費券涉及330億元開支，其中4億元為行政費，將用於臨時服務中心的租金、人手安排、電腦器材、熱線服務、協助機構的費用等。



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分兩次派發可延長刺激經濟的效用

新一輪消費券同樣分開兩次派發，4月首階段先發放3,000元，年中再發放餘下2,000元。政府消息人士表示，當局估計這輪消費券能為本地生產總值提供0.6%的提振作用。

政府消息人士解釋，今年金額減少一半，只派發5,000元消費券，是考慮到目前香港經濟、社會民生、財政狀況等各項因素。政府並已聘請經濟顧問評估，發現去年派發1萬元消費券，可提振GDP約1.2%，故粗略估計今年仍有0.6%的提振作用。

問到為何不一次過發放5,000元消費券。政府消息人士表示，消費券目的為刺激本地消費，根據過往派發經驗，分期派發可延長刺激經濟的效用。

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去年底及今年初離港 移民仍可領消費券

政府消息人士指，由於消費券即將在4月派發，未有時間重新考慮安排，只能沿用去年第二階段消費券計劃的準則，包括使用範圍、派發渠道、合資格條件等。換言之，去年8月獲發消費券的市民，今年4月將可獲發消費券，即包括在去年底及今年初離港並提取強積金的市民。

「高才通」合資格領取$2500消費券

經各項人才計劃來港生活居民，包括新移民、優才計劃、留學生，如未取得永久性居民身份，均列「有權申請永久性居民資格、但未無住滿七年的人士」類別，可取得2,500元；最新的「高才通」計劃下來港人士，消息人士表示，他們也合乎同一準則，只要在劃線日期前已來港，並在指定期間曾在港居住（上一輪規定須在2019年6月18日至2022年6月12日期間曾居港），便合乎資格。

包括「高才通」來港的內地及海外人士，亦沿用去年的派發方式，可獲發半額即2,500元消費券。惟「高才通」屬新人才計劃，申請人未曾在去年登記消費券，如符合資格，仍有機會可在年中登記並領取消費券。

消息人士表示，消費券只限本地消費，即使有人申領後離港，也因並非現金，無法在外國使用，能夠維持刺激本地經濟。

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外傭等5類人士不符領取消費券資格

消息人士補將充，，將高才通排拒在消費券外法律上未必站得住腳，會考慮劃線，規定某一日子前取得香港居民資格才可申領，詳情稍後公布。

目前有五類人士即使在港居住，都不符合「有權申請永久性居民資格、但未無住滿七年的人士」原則，未能領取消費券：

任何根據政府輸入僱員計劃受僱的外來合約工人；或

任何受僱的外來家庭傭工；或

任何《領事關係條例》(第557章)所指的領館人員；或

任何香港駐軍成員；或

任何訂明的中央人民政府旅行證件的持有人。

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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八達通$3000發放次數未定

至於發放次數方面，政府消息人士表示，當局並未決定首3,000元是否分期派發，其中八達通有可能一次過派發3,000元，亦可能分開兩至三次派發，須再作安排。

第二期派發的2,000元消費券，目前同樣未有詳情，但政府會重新考慮各項因素，例如擴闊或收緊消費範疇、增加或減少支付平台等，在稍後會再作公布。

遺失八達通或帳戶失效要重新登記

不過，若市民所登記消費劵的八達通已遺失，或另五間電子銀包帳戶失效，則無法在四月領取消費券。政府將稍後安排約兩至三周時間，讓該批市民重新登記資料，但不能 「轉會」。

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