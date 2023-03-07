地盤工要13歲繼女按摩　稱覺父親可合法摸女　官斥滿口歪理囚38月

剛從內地移居香港的地盤工，一個月內3度要13歲繼女為他按摩，並要繼女坐在他身上摩擦他已勃起的陽具，令繼女下體及臀部痛楚。繼女告知學校社工揭發。地盤工早前認3項非禮罪，求情稱覺父親可合法摸女，又稱此等行為在國內不是問題。暫委法官陳慧敏今（7日）在區域法院稱，看到被告的說法感嘩然，斥被告行為猶如性交，且極為卑劣，直言此等行為不為任何國家所容，被告卻推說國內容許，滿口歪理，直斥他有違道德地把繼女當成洩慾工具，判被告入獄3年2個月。



被告在內地從事務農工作

被告C.G.L.（48歲），承認於2021年8月7日在黃大仙某單位內，非禮年約13歲的繼女X，及在同月15日、22日，在上址向X作出嚴重猥褻行為。庭上透露，被告於內地出生，從事務農工作，2019年下旬來港定居。

地盤工早前認3項非禮罪

官稱涉案行為絕不為任何國家所容

陳官判刑前提到被告心理報告指，被告認為涉案的行為，在國內是容許的，陳官稱：「睇到令我嘩然。」強調摸頭讚賞等親切觸摸當然無問題，惟讓繼女坐在身上作出猥褻行為，絕對不為任何國家所容，反問：「點會係國內係咁？呢啲歪理嚟㗎。」辯方律師解釋，此乃被告不善言辭所致。

斥被告行為猶如性交極卑劣

判刑方面，陳官指被告與X年紀相差逾30歲，在短短3周內向她作猥褻行為，全是出於一己自私，把X當成洩慾工具。X已表明不願意，但無力反擊作為成年人的被告。陳官特別提到，被告要求X坐在其勃起的陽具上，上下移動，動作猶如性交，行為「極卑劣」。

X母稱被告出獄會把女兒送走

陳官引述X創傷報告，心理專家指她覺得被告行為嘔心，事後患上輕度創傷後遺症，對與異性身體接觸和社交有所避忌，自覺失去自尊，成長受到長遠且嚴重影響。X母則指，若果被告獲釋後，X無法再與他同住，會考慮將X交由外公照顧或送往兒童之家，好讓被告、X母及二人親女有個完整的家。報告顯示，倘若真的要把X送走，對她造成的屈辱，絕非筆墨可以形容。

被告稱覺父親可合法摸女

陳官又指，被告求情時提到X所受的肉體及精神傷害有限，希望法庭輕判讓他能向家人彌補過錯，盡人父的責任。心理報告所見，他自稱視X如己出，否認對她有性慾，更言這種行為在國內不是問題，覺得父親可合法摸女兒，只是不為法例所容，就此被告解釋是表達不理想。心理報告續指，被告把X視作一個方便、容易下手的目標，但無戀童癖。

把X當洩慾工具須判阻嚇刑罰

陳官狠斥，被告作為X繼父卻沒有盡其照顧保護女兒的天職，不但嚴重違反誠信，更推說國內容許此等行為，「滿口歪理」。陳官直言，住所本應是安全的地方，卻變得危險重重，X無處可逃，批評被告是「不顧後果的機會主義者」，明知其行為有違道德，仍把X當成洩慾工具，因此判刑需具阻嚇性，判他入獄38個月。

案件編號：DCCC12/2022