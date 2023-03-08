婦女節｜港鐵兩在職媽媽闖出一片天　策劃育嬰室　維修路軌設施

【國際婦女節/三八婦女節/女王節】今日（8日）是三八婦女節，隨着社會進步，女士婚後不止「主內」，更可「內外兼顧」。港鐵兩名在職母親，既要照顧孩子，亦要兼顧工作，其中港鐵經理——車務項目策劃王英茵，由前線站員逐步晉升為經理，策劃車站設施，並以親身經驗，考慮站內育嬰室設計。



另一位維修工程師劉明慧，則是工程界內較為罕見的女性，現時懷有第二胎，平時主要負責路軌旁電子設備的預防和校正性維修。她笑言，工程界男多女少，在地盤工作時，曾被誤以為是「留長髮的男人」。



由站員晉升經理 自身經驗策劃育嬰室

王英茵與丈夫育有一名10歲的兒子，於1998年加入港鐵擔任前線崗位，由站員逐步攀升至站長。她笑言當年車站較少女職員，女性為「受保護動物」。到2015年，她轉職至後勤崗位，現時已晉升為經理——車務項目策劃，負責策劃車站設施的提升工程，例如增設洗手間、育嬰室等。

身為一子之母，王英茵對增設育嬰室感受尤深。她憶述2012年初為人母時，難以尋覓地方餵哺母乳，甚至只能回家餵哺。之後港鐵站加設育嬰室，她由前期的研究，至後來的監工都參與其中，並結合自身經驗，從嬰兒及父母角度出發設計，例如育嬰室的推門力度會否太大，掛勾要放多高才方便媽媽等。

媽媽工程師入地盤工作被誤是「留長髮的男人」

港鐵亦涉及不少工程，劉明慧是為數不多的女性維修工程師。她於2017年加入港鐵，丈夫同為港鐵工程師，二人育有一名女兒，並正懷有第二胎。巾幗不讓鬚眉，劉過去數年獲獎無數，除了港鐵內部的工程相關獎項，亦獲工程及科技學會香港分會頒發傑出女青年工程師獎（優異獎）。

劉明慧表示，由於家人同樣從事工程相關工作，故從小對工程深感興趣，而且善於掌握和計算電子工程範疇的工作，故順理成章擔任工程師，之前更與其他港鐵工程師合作，研發一套系統，包括信號燈感應器、列車移動探測器等，協助車長於車廠內以人手駕駛列車時，可更準確地停車。

工程界始終男多女少，劉明慧笑言，在地盤工作時，如同事只見到其背影，會先以為她是「留長髮的男人」。