婦女節｜女性踏足巴士車長、工程師　憑實力闖出一片天

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-08 11:40

工程師、巴士車長、車務督察，大部分人聽到腦海都會出現男性形象，但社會進步下，女性亦可在這些傳統男性行業中闖出一片天。女性體力或天生不及男性，但就如在新巴城巴工作的車長蔡雅琪、助理工程師劉殷菱(Becky)及高級車務督察邱芷苓(Elaine)，憑藉自身努力和優勢，同樣能在工作上得心應手。

Becky為現時新巴城巴唯一一名女工程師。(新巴城巴提供)

90後的Becky看上去「細細粒」，卻每天為近4米高的巴士維修。Becky修讀機械工程學系，在2017年加入新巴城巴，是兩巴現時唯一一位女工程師。她從小跟隨從事汽車維修的父親工作，喜歡接觸機械，畢業後未有如身旁同學般從事屋宇設備等較輕鬆的文職工作，加入巴士公司，在一眾男生中跟隨師傅學習維修巴士。



男生較大力 自認：女孩子比較細心

看着Becky纖細的臂彎，她亦承認體力上男生比較大力，更得心應手，不過自己亦有優勢，「女孩子比較細心，容易留意到男性注意不到的細節。」工作時她身旁滿是男性，Becky亦相當自在，更笑說男同事說話反而更斯文。

蔡雅琪1997年加入城巴擔任車長，至今20多年(新巴城巴提供)

近年女巴士車長愈來愈多，過去城巴更曾有「仙氣車長」吸引不少網民討論，但在20年前當時女車長比例就更少。蔡雅琪1997年加入城巴任職車長，那時巴士有分「重軚」及「輕軚」，當時男同事都會特意把「輕軚」的巴士讓給她開，但都曾遭乘客質疑其駕駛技巧。不過，她說現時巴士科技進步，軚盤及「迫力」的設計已變得更輕巧，女性也能夠力揸車。

新巴城巴約145名全職女車長

新巴城巴指，現時兩巴有約145名全職女車長，佔整體車長約3.7%。蔡雅琪指，女性絕對有能力勝任車長工作，注重駕駛安全，多年來亦獲不少乘客讚揚。

Elaine憶述當年參加筆試時，全場僅她一名女生。(新巴城巴提供)

車務督察要管理巴士站及巴士車務，要與一眾男車長溝通，又要在前線日曬雨淋，新巴高級車務督察邱芷苓入行時亦花了不少時間適應，「前線工作少不免要日曬雨淋及捱更抵夜，女性的體能普遍不及男性，初入行時的確比較辛苦」。她憶述，加入新巴前要先參加筆試，當日全場僅她一名女生，都擔心未能獲聘用，至今在新巴工作逾十載，憑實力晉升至高級車務督察，工作表現亦獲認可。

雖車務督察工作體力需求大，但與各方協調溝通仍是工作的重點，Elaine認為女性更有優勢。她分享，曾有伯伯在車廂不慎跌倒，男同事們嘗試與伯伯溝通但都不成功，後來由Elaine出馬，安撫伯伯情緒，終能讓伯伯冷靜下來道出事發經過，並留下家人聯絡方法。

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