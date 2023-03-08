葵涌醫院冧石屎｜消息：由富士達勘察　與青山醫院冧石屎同承辦商

公立醫院再有冧石屎事件，社交專頁「hanosecretshk」上載兩張圖片，指葵涌醫院昨日（7日）冧天花，影印機遭殃。消息指，負責葵涌醫院樓宇勘察的承辦商為富士達建築及工程顧問有限公司，與日前揭發、於去年11月發生的青山醫院病房天花石屎剝落事件屬同一承辦商。醫院管理局今（8日）午2時30分將會見傳媒，就公院石屎掉落事件及公立醫院設施的維修保養策略及措施，作出匯報。



葵涌醫院疑於昨日發生的冧石屎事件，為醫管局新界西醫院聯網近日被揭發的第二宗冧石屎事件。當局在傳媒查詢下，周日（5日）確認青山醫院病房去年11月有病房天花石屎剝落，面積如A4紙，跌落一張病床枕頭邊，無人受傷。

醫管局指，事後隨即安排維修承辦商進行維修，並要求樓宇勘察顧問調查成因。根據顧問報告，估計因青山醫院事發病房對上樓層的喉管曾出現滲漏，導致石屎鬆脫掉落。

醫管局當日稱對負責樓宇勘察的承辦商非常不滿，惟未有披露涉事顧問公司名稱，直至昨晚（7日）局方公布負責樓宇勘察工作，為富士達建築及工程顧問有限公司。消息指，富士達建築及工程顧問有限公司，同為葵涌醫院樓宇勘察的承辦商。

↓↓青山醫院冧石屎↓↓



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