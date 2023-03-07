青山醫院石屎跌落病床　事件曝光3日後醫管局公布富士達負責勘察

《香港01》本周日（5日）報道青山醫院去年11月有大塊病房天花石屎跌落病床枕頭邊，幸好未有造成傷亡。醫院管理局當日稱對負責樓宇勘察的承辦商非常不滿，惟未有披露涉事顧問公司。記者連日追問醫管局涉事承辦商名稱，直至今晚（7日）局方公布負責樓宇勘察工作，為富士達建築及工程顧問有限公司。



醫管局非常不滿勘察顧問公司 惟未公開名稱

青山醫院去年11月有石屎從病房天花剝落，惟醫管局一直未有公布事件，直至上周六（4日）接獲《香港01》查詢後，才在翌日（5日，星期日）回覆承認事件，指事後隨即安排維修承辦商進行維修，並要求樓宇勘察顧問調查成因。

局方表示，對樓宇勘察顧問的勘察工作表現非常不滿，已將是次事件記錄在顧問公司的表現報告中，有關報告會作為該顧問公司日後競投醫管局其他工程的參考。醫管局宣布成立檢討委員會，會就公立醫院發生有關事件後對內及對外的溝通工作提交改善建議。

記者其後就相關回覆追問醫管局涉事承辦商名稱，惟局方稱無補充。

局方今晚公布涉事承辦商為富士達建築及工程顧問有限公司。局方又補充，昨日公布成立委員會檢視公立醫院的醫療儀器及設施保養維修事宜，青山醫院的石屎掉落事件，將會是委員會的檢視範圍，委員會完成工作後，會向醫管局提交報告及提出改善建議。

富士達顧問投得新界東西醫院聯網小型工程合約

富士達建築及工程顧問有限公司在2016年被新福港建設集團有限公司收購，而據新福港網頁，其公司過往投得不少政府工程項目，亦曾投得「醫院管理局定期合約新界東西醫院聯網小型工程2016」，為新界東及西聯網所有醫院提供保養、維修、改建、改善、加建等相關工程服務，相關合約在2019年竣工。

手術燈及吊機路軌外殼掉落 醫管局均有公布承辦商名稱

翻查資料，醫管局近兩宗墜物事故，均有公布承辦商的名字。 聯合醫院在2月19日被揭發手術燈下墜，局方同日晚上公布負責有關手術燈保養的承辦商為Getinge，燈的牌子為Maque。屯門醫院上周三（1日）公布的扶抱機路軌外殼掉落事故，醫管局亦在翌日發新聞稿表示涉事的吊機由生產商Arjo提供，由通用電氣負責維修保養服務。