01搶先｜青山醫院天花石屎跌落病床枕頭邊　大過A4紙　院方無公布

公立醫院近日接連頻頻有物件墜落，據悉，青山醫院病房去年11月有病房天花石屎剝落，面積如A4紙，跌落一張病床枕頭邊，幸好無人受傷，惟醫管局一直未有公布事件。



醫管局今（5日）回覆查詢時確認事件，並指事後隨即安排維修承辦商進行維修，並要求樓宇勘察顧問調查成因。根據顧問報告，估計因青山醫院事發病房對上樓層的喉管曾出現滲漏，導致石屎鬆脫掉落。



當局續指，在透過早期事故通報系統接獲青山醫院的報告後，已責成有關顧問提交報告，局方對樓宇勘察顧問的勘察工作表現非常不滿，已將是次事件記錄在顧問公司的表現報告中，有關報告會作為該顧問公司日後競投醫管局其他工程的參考。



事件去年11月發生

繼聯合醫院有手術燈掉下及屯門醫院病人吊機甩殼後，青山醫院病房去年11月有石屎剝落，據相關圖片顯示，相信石屎從天花板剝落，而假天花亦因未能承受石屎重量剝落，石屎落落病床的枕頭邊。

翻查資料，青山醫院分別在1992年及1995年開展兩期的重建計劃，醫院的重建工程於2006年全面完成。

醫管局：上層喉管曾滲漏導致石屎鬆脫掉落

醫管局今（5日）回覆查詢時確認，去年11月底，青山醫院病房一塊石屎由天花掉落，當時沒有病人及職員受傷。青山醫院隨即安排維修承辦商進行維修，同時要求樓宇勘察顧問全面勘察青山醫院其他地點、及調查石屎掉落的成因。醫管局亦已安排陸續勘察其他公立醫院的結構，暫時未有其他建築物出現類似風險。

根據顧問報告，估計因為青山醫院事發病房對上樓層的喉管曾出現滲漏，導致石屎鬆脫掉落。維修承辦商於去年12月初完成維修工程，樓宇勘察顧問當時亦已為青山醫院其他地點進行勘察、及處理其他潛在風險。據樓宇勘察顧問於2021年底到青山醫院的勘察，當時沒有發現石屎結構有異常。

醫管局續指，在透過早期事故通報系統接獲青山醫院的報告後，已責成有關顧問提交報告。局方對樓宇勘察顧問的勘察工作表現非常不滿，已將是次事件記錄在顧問公司的表現報告中，有關報告會作為該顧問公司日後競投醫管局其他工程的參考，並會繼續嚴肅跟進事件，如發現當中有違規情況，不排除會採取進一步行動跟進。