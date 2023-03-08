葵涌醫院冧石屎及假天花　診症室鄰房有風險一度封閉　醫管局致歉

公立醫院再有冧石屎事件，社交專頁「hanosecretshk」上載兩張圖片，指葵涌醫院一房間冧天花，影印機遭殃，現場一片狼藉。醫院管理局今午（8日）會見傳媒交代事件證實，涉事地點位於醫院內一間兒童及青少年精神科診症室，該處出現巨響後跌下假天花及石屎，最大一塊面積達30cm乘30cm，毀壞部份傢私，期間無人受傷，院方即時派員維修。



醫管局行政總裁高拔陞強調，醫管局關注近日事件，病人及員工安全是首要考慮，並就相關事件或致安全問題致歉，已成立委員會檢視近日多宗塌物事故，及安排在一個月內檢查所有醫院設施，包括室內室外樓宇結構、泥水批檔等。



高拔陞：醫院有最終責任

醫管局行政總裁高拔陞說，醫管局關注近日接二連三發生的事件，強調病人及員工安全是首要考慮，醫管局會採取一切措施確保安全，他就事件或致安全風險致歉，強調醫院有最終責任。

假天花及石屎跌下 最大一塊30厘米乘30厘米

葵涌醫院行政總監阮家興指，事故於今凌晨3時半發生，當時有職員於醫院L座1樓聽到巨響，兒童及青少年精神病房診症室跌下假天花及石屎等，包括最大一塊30cm乘30cm的石屎，毁壞部份傢俬及電腦器材，已即時封閉相關及附近診症室，經探測器證實安全，始重開予病人使用。阮家興表示，醫院非常關注事件，已主動通知病人家屬，亦就事件致歉。

富士達勘察 涉事診症室對上一次於2021年通過安全檢查

醫管局策略發展總監程偉權表示，本港七個聯網轄下醫院的勘探工作，均由同一承辦商富士達負責，葵涌醫院涉事診症室的安全檢查，對上一次是2021年，其合約將至今年11月底完結。他又說，對承辦商的勘探工作表現不滿意，因對去年其提交的報告顯示並無缺損，惟事故後發現該處有滲水情況，據判斷是與石屎剝落有關。他強調，若發現有違規情況，不排除日後有需要時，交監管機構處理，承辦商或顧問的表現亦會紀錄在案，亦會是續約的重要考慮因素。

盼一個月內完成所有公院設施風險檢查

他提到，自青山醫院石屎剝落事故發生後，已即時加強督導，並指示七個聯網就各項設施包括手術燈及樓宇結構，按其風險程度作檢查，有滲水紀錄或石屎剝落、接近大型震盪設施或有損毀紀錄情況的設施則會優先進行，盼一個月內完成所有設施風險檢查，葵涌醫院亦原訂今日展開檢測工作。

專家委員會由醫管局大會成員兼測量師溫文儀任主席

高拔陞說，發現事件後立即指示聯網就不同施施作檢查，較早前公布成立的專家委員會將會檢視個案，就設施及儀器跟進工作提供意見及指示工作方向，而該專家委員會由醫管局大會成員、註冊專業測量師溫文儀出任主席，工作包括一個月內就各項設施如手術燈及樓宇建築作檢測。

專家委員會三個月內有檢討結果 醫管局將逐步履行建議

高指，檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會將負責近期數宗涉及醫院保養維修事宜的應變及整體管理工作，同時會全面檢視，並做好與醫管局報告有關事宜的程序及聯繫。程偉權補充，檢討委員會亦會就通報機制及內外溝通的改善空間作出建議，盼三個月內有檢討結果，醫管局將會按建議逐步履行。

醫管局檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會名單：

主席：溫文儀（醫管局大會成員）



成員：

．莊偉茵（資深企業傳訊人員）

．林哲玄（立法會議員）

．林余家慧（建築署前署長）

．湯永成（註冊專業工程師）

．黃永灝（註冊專業工程師）



↓↓青山醫院冧石屎↓↓



↓↓聯合醫院墮手術燈↓↓

