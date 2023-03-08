日本擬傾倒福島核電廠廢水入太平洋　環境局將禁部份縣海產進口

日本政府計劃在今年稍後時間，將福島核電站用作冷卻核反應堆而產生的廢水，經處理後排放出西太平洋，環境及生態局今（8日）向立法會提交文件指，已向外交部駐港特派員公署反映香港各界的憂慮。



該局表示，會就相關事宜進行部署和準備工作，包括與不同部門成立跨部門小組評估食物安全。局方評估，受排放計劃影響風險較高的食物，主要是來自福島及其附近縣份的水產品，而核水排放持續30年；在保障食品安全下，局方或會在一段時間暫停部份縣份的水產海產進口香港，或者須提供無輻射證明書後才准進口。



福島浪江町河岸，距離福島核電廠約20公里的海岸。（資料圖片／綠色和平提供）

港府已向外交部駐港特派員公署反映香港憂慮

日本政府於2021年4月宣布，計劃約在今年將福島核電站用作冷卻核反應堆而產生的廢水，經處理後排放出海洋。環境及生態局今日向立法會提交文件指，港府已就計劃對食物安全的影響，向日方多番表達極度關注，並已向外交部駐港特派員公署反映香港各界的憂慮。

另外，局方亦會就相關事宜進行部署和準備工作，包括已與食安中心、漁護署、天文台、衞生署及政府化驗所等相關政府部門成立跨部門專責小組，評估排放計劃對食物安全的影響。

局方指，根據目前的資料，受排放計劃影響風險較高的食物主要是來自福島及其附近縣份的水產品，而有關排放將持續 30 年。局方預計在排放啟動後，可能需要在一段時內收緊對來自相關縣份的水產品的入口管制，包括某些縣份的水產品須暫停進口，或須提供輻射證明文件，證明有關食物的輻射水平沒有超出國際食品法典委員會的指引限值，否則不准輸入本港。

局方補充，有關措施的具體內容，包括受影響日本縣份的範圍，需視乎際原子能機構最後整體報告的結論和日方提供的相關資料，以及風險評估等而定。

環境局又指，下一步會與相關政府部門會繼續密切留意國際原子能機構對排放計劃的評估，並與日本當局保持緊密溝通。局方會因應國際原子能機構最後整體報告的結論和日方提供的相關資料，並按風險評估，落實加強對日本進口食物的檢測和進口管制措施的具體內容。

除此之外，局方也會與業界保持緊密聯繫，第一時間告知業界最新情況，讓業界有更多時間作好準備，確保食品安全和維持市民的信心。