政府擬將軍澳墳場外填海　距維景灣畔1公里　建設施或引內地核電

政府計劃在將軍澳華人永遠墳場（將軍澳第 132區）對出海面填海，新建土地會建設多個公共設施，當中包括電力設施輸入「零碳」能源。政府發言人透露，新建的電力設施，會用於引入內地的核電及可再生能源。新土地亦會設置「厭惡性」設施，例如混凝土廠、廢料廠等。政府發言人重申，已將相關設計與毗鄰私人屋苑的緩衝距離延長至1公里。



綠色和平指出，發展局以零碳能源含糊其辭，無法釋除公眾對輸入核電的疑慮，認為核電本身極高風險，變相令香港市民承受另一場環境危機。



政府計劃在將軍澳華人永遠墳場（將軍澳第 132區）對出海面填海，新建土地會建設多個公共設施，當中包括電力設施輸入零碳能源。（發展局文件）

根據發展局文件顯示，政府為配合日出康城（將軍澳第 137 區）的房屋發展，建議於將軍澳第 132 區以填海和削坡方式提供約 25 公頃土地，以容納兩個現時位於第 137 區的公共設施，及四個有特定地域要求的公共設施。

提升香港通過區域合作輸入零碳能源

文件指出，第 132 區新造土地上，會設置具重要策略性的電力設施，以提升香港通過區域合作輸入零碳能源的能力，以及達到在 2035 年前把碳排放量從 2005 年水平減半的減碳目標及於 2050 年前實現碳中和。

政府發言人透露，第 132 區建設的電力設施，用於引入內地的核電及可再生能源如風力及水力。

政府發言人透露，將軍澳第 132 區建設的電力設施，用於引入內地的核電及可再生能源如風力及水力。。（資料圖片／視覺中國）

建「厭惡性」設施如混凝土廠、廢料廠等

文件亦提及，第137區的公眾填料轉運設施，和混凝土配料廠會重置到第132區，亦會建設一個建築廢料處理設施、一個廢物轉運站及一個海上垃圾收集站。

外界關注「厭惡性」設施與住宅區相距甚近，政府發言人重申，緩衝距離已由原本800米，延長至1公里，至於為何不擴大第 137區填海範圍，以繼續容納相關設施，發言人指出，第137區填海面積不能再加大，會影響對出海面的航道。

綠色和平關注引入核電風險

綠色和平項目主任伍漢林表示，當局現時未就引入零碳能源的內容進行諮詢，發展局就先向立法會提交填海建議，並續以零碳能源含糊其辭，既無法釋除公眾對輸入核電的疑慮，亦剝奪公眾知情權和表達意見的機會。

綠色和平強調，核電是極高風險的電力來源，福島核災為環境及人類帶來極為深遠的禍害，若是次的區域合作零碳能源包括核電，變相令香港市民承受另一場環境危機。