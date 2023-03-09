yuu重設密碼︱強制登出後8步教學　小心有情況或被封鎖帳號2小時

市民近日須留意「你的帳戶yuu積分將於今日內到期」的詐騙短訊，警方過去一周已接獲90宗假冒消費獎賞平台yuu的騙案，合共損失97萬元。yuu昨（8日）已自動登出所有帳戶，用戶須重設密碼才可重新登入。不過重設密碼涉及忘記密碼、手機號碼或電郵等一共8個步驟，下文將逐一提供教學。此外用戶須注意，在更改密碼前，切勿不斷嘗試登入，否則帳戶將被封鎖兩小時。另外，系統亦不准用戶使用過往曾用過的密碼。



yuu已自動登出所有會員帳戶強制重設密碼

自多名市民被盜用積分後，yuu近日在網頁公布「重要安全提示」，指最近有不法之徒利用偽冒yuu的詐騙短訊、虛假yuu網頁及其他非法手段，企圖獲取yuu會員的個人資料，故已向警方報告相關可疑活動，以進一步調查。

為保障會員，yuu已在周三晚上8時起，已自動登出所有會員帳戶，故會員須重設密碼並重新登入。yuu建議會員不要重覆使用其他帳戶的密碼，設定全新的密碼，又指如遇到任何更改密碼的問題，可透過ＷhatsApp或致電（2180 9733）查詢。

▼yuu忘記密碼共8個步驟一覽▼



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共八個步驟重設密碼 需時約一至兩分鐘

記者實測整個更改密碼流程，約一至兩分鐘便可完成，一共需要8個步驟︰

1. 在App主頁點擊「登入」；



2. 在登入頁面的密碼空白格下方，按「忘記密碼？」；



3. 選擇「透過電郵地址復原帳戶」或「透過手機號碼復原帳戶」；



4. 如選擇手機號碼，先輸入號碼，並按「下一步」；



5. 重設密碼（包括大寫字母及數字、最少8個字元），並按「更新」；



6. yuu將傳送附有一次性密碼的短訊；



7. 輸入短訊內的一次性密碼，並按「下一步」；



8. 頁面會顯示「你已成功重設密碼」，並可重新登入。



yuu是DFI零售集團旗下的消費獎賞平台App。（資料圖片）

未重設密碼前嘗試登入超過五次將被封鎖

但須注意，yuu為防止他人未經授權登入賬戶，若密碼輸入錯誤超過5次，帳戶將被封鎖兩小時。由於yuu已要求會員設定全新的密碼，因此在更改密碼前，切勿不斷嘗試登入，否則帳戶將會被封鎖兩小時。

此外，若會員在更改密碼時，再次輸入過去在yuu曾使用的密碼，將獲「錯誤密碼提示」，需要重新輸入新的密碼。