積分太多難使用　AT Points推通用積分平台　目標YUU、易賞錢互換

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-13 08:00

隨著10年前智能手機的興起，不論是連鎖餐廳、大型超市等商店，均紛紛推出積分APP，以優惠券或換購禮品的方式吸引用戶使用。惟發展至今，五花八門的積分APP已「逼爆」手機頁面，用戶容易遺忘之餘亦不易花費積分。不過，近日新上架的APP「AT Points」，或將成為本港首個「通用積分」，打破積分APP的界限，用戶可到其他APP平台，使用積分換購AT Points，以換領不同商店的優惠券，從此積分不再局限於單一平台。AsiaTop營運總監兼聯合創辦人李卓偉指，目標是建立積分互換平台，「如果我話畀你聽，李嘉誠（易賞錢）嘅分可以喺YUU用又點睇呢？」

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一直以來，用戶均為五花八門的積分APP感到不厭其煩，每到商店付款須耗時尋找APP儲分。同時，積分通常設有期限，但零碎散落在不同APP，用戶容易遺忘之餘亦不易花費積分，最後過期清零。故此，近年積分APP逐漸出現整合的傾向，例如聘請林子祥代言的YUU、長和系百佳的易賞錢等，成為本港具規模的積分平台。

不過群雄割據的情況似乎將會出現改變，今年2月上架的「AT Points」打破僵固的生態圈，或將成為本港首個「通用積分」。以往用戶只能在單一平台儲分及換購優惠券，但用戶將可在其他積分平台換購AT Points，並利用AT Points換領不同商店的優惠券，用戶間更可互相轉讓積分，即意味積分不再像過往，只能在單一平台使用。

與煤氣公司合作互換積分 YUU或是下一個目標

截至今日，AT Points已與佐丹奴、大快活、肯德基、Pacific Coffee、鴻福堂等連鎖商店推出各種優惠券；並與煤氣公司合作互換積分，2,000煤氣積分可換領AT Points 20分。AsiaTop營運總監兼聯合創辦人李卓偉說，去年才開始發展香港市場，業務正處於起步階段，近日正與某大型積分APP商討合作，其轄下的商店已陸續登錄於AT Points上。

根據AT Points上出現的肯德基美食換購券，相信其合作對象正是牛奶公司旗下的YUU。屆時，用戶在惠康、肯德基、宜家傢俬等商店消費賺取的積分，或可換購成AT Points，再換購所需的優惠券。但李卓偉的目標，並非僅與一間大型發分機構合作，而是建立「通用積分」，「如果我話畀你聽，李嘉誠（易賞錢）嘅分可以喺YUU用又點睇呢？」

本港3,000間店舖接受AT Points

惟不少市民喜愛到平民餐廳、屋邨小店等消費，AT Points為增加覆蓋的商店類型，亦與小店合作，並推出「免分優惠」，即無須使用積分，便可領取部分店舖九折或其他優惠。而用戶以Foodpanda購買外賣時，亦可使用AT Points換取的現金券付款。現時，本港已有3,000間店舖連鎖商店及小店，願意接受AT Points的優惠券及現金券。

AT Points不受匯率限制 可在大灣區逾5萬店舖使用

李卓偉透露，2017年與工作夥伴創立公司後，決定先進軍大灣區，目前已累積約100萬名用戶，近1個月更暴增12萬本港用戶。在此背景下，若疫情緩和後恢復與內地通關，用戶可使用AT Points於大灣區共9個城市、逾5萬間店舖消費。由於積分不受匯率限制，用戶亦不用擔心被收取手續費。「香港賺分喺內地使，內地賺分亦可以喺香港使。」

與愛護動物協會合作舉行咖啡字畫義賣活動

不過李卓偉坦言，由於AT Points的發展時間不長，需不斷推出活動讓市民加深認識，因此將於本周日（14日）與愛護動物協會合作，在西貢新開張的The Coffee Academics，舉行「Coffee Break」咖啡字畫慈善義賣活動。

屆時，若顧客捐贈50元，香港字畫藝術師Lamdarling將即場繪畫咖啡字畫一張，當日所得收益亦全數捐贈給愛護動物協會。同時，即場下載AT Points程式，亦可免費獲得Espresso（特濃咖啡）一杯。李卓偉指，活動讓顧客有機會參與慈善之餘，亦能領取優惠，互惠互利。