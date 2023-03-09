花卉展覽2023直擊｜40萬株花周五維園綻放　一日歷四季繡球花搶焦

疫情下闊別三年的香港花卉展覽周五起（10日）一連十日在維園舉行，將展出約40萬株花。當中作為主題花的繡球花就有4萬株，其碩大花朵在綻放時絢麗多姿，色彩鮮明，為春日增添美態。



今年花展有250個機構參與，包括72個來自10個國家的參展機構。展期每晚有兩節燈光音樂匯演，為造景打造特別效果。會場亦設有售賣花卉及園藝產品的銷售攤位，惟不設飲食攤位。



停辦三年的香港花卉展，於3月10日開幕。康文署在3月9日下午舉行傳媒預覽，繡球花成焦點。（盧翊銘攝）

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疫情後花展終於重新在維園舉行實體展。今年展期為3月10至19日，朝九晚九舉行。入場費為14元，4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者可享半價，另外亦設有參觀團優惠。

今年的主題花是繡球花，會有4萬株。原本是2020年主題花，但當年取消，今年就重新成為主題花。一簇絢麗的繡球花，當中小花密布，聚合成球狀，宛如新娘手握的繡球，洋溢喜氣洋洋的氣氛。會場亦打造出以四季為題的獨特園境，令會場洋溢幸福浪漫的氛圍。

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今年繼續有燈光音樂匯演，會於每晚7時30分及8時30分，一共兩節為園林造景打造特別效果。而花展還有來自本地、內地和海外機構悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設，以及色彩繽紛的園林造景。

當中有鬱金香花海作為其中一個打卡熱點。另外亦有食用植物花園，以及香港品牌花牆等特色位置，供市民參觀。

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會場亦有「至like園圃」網上投票，在會場有二維碼或在網上揀選自己喜愛的18區園圃，有機會贏由國泰航空送岀的機票，數量為4張。

會場亦設有售賣花卉及園藝產品的銷售攤位，大會在展覽期間同時舉辦多項教育與娛樂並重的活動，適合一家大小參與。

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香港花卉展覽2023詳情

．日期：3月10日至19日



．開放時間：上午9時至晚上9時



．地點：銅鑼灣維多利亞公園



．入場費 : 14元；優惠收費7元（優惠對為4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者 、每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠)

