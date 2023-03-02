復活節｜櫻花盛開團費$1.6萬　機位有限停報名　顧客︰只想去日本

疫情肆虐逾三年，今月起解除口罩令，香港復常後，首個復活節長假將至，日本櫻花盛開正值旅遊旺季，旅遊業界今（2日）宣布佳音。

縱橫遊透露，每日應接不暇有近300人報團，「感覺上𠵱家客人追住我哋報名。」例如港人熱愛到訪的日本，雖然機位有限，來回機票需過萬元，大阪6日團索價逾1.6萬元，較2019年加價六成，仍然「爆滿」，只能提早暫停報名。至於東瀛遊則透露，長假期有逾80團，共2,000人出發赴日，相比農曆新年的生意額飆三成。



▼2022年10月11日 日本自由行重開首日 香港機場氣氛熱鬧▼



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縱橫遊︰感覺上𠵱家客人追住我哋報名

本港旅遊業正逐步復蘇，縱橫遊執行董事袁振寧表示，疫情前復活節期間有約30萬港人外遊，目前人數仍未恢復，例如縱橫遊4月1日至10日期間，將會有80團逾千人出發，相比疫情前的近300團，數字上並不驚人，但已稱得上暢旺。

但若對比最近的聖誕節及農曆新年，他觀察到顧客明顯更雀躍，每日應接不暇有近300人報團，當中不少報名過萬元的行程，「轉頭開賣就冇晒，聖誕嗰陣仲要谷宣傳，感覺上𠵱家客人追住我哋報名。」

貴價團推出僅24小時照爆滿

他舉例指，中長線如中東杜拜、歐洲希臘等地均有顧客報名，甚至團費數萬元的「東方快車」，亦在推出後24小時售罄；在暑假出發的兩個東非團，索價逾10萬元亦已成團，共有20人報名。他對銷情感到喜出望外，「以前冇見到咁誇張，愈貴客人就愈鍾意。」

復活節假期機位緊張 大阪6日團索價1.6萬元

日本方面，在3月1日起撤銷香港航班數量的限制，但袁振寧透露航空公司分配的機位，復活節相比聖誕節及農曆新年更少，香港快運更連一團人的機位亦未能提供，其他航空公司則僅得「早機去早機返」、「夜機去早機返」等時間選擇，只能提早暫停報名。

在憎多粥少下，復活節期間的機票價格更為驚人，他稱九州來回便需要過萬元，故團費亦只能相應地加價，以大阪6日團為例，索價逾1.6萬元。亦因機位不足，未能安排顧客如期出發，縱橫遊只能陸續通知可退費，或建議改往價格相近的葡萄牙等地，惟個別顧客似乎不領情，僅簡單回應六個字︰「我只想去日本。」

翻查資料，2019年復活節旅行社的報價，大阪5日4夜團費，索價約1萬元。換言之，今年對比疫情前，加幅高達六成。

東瀛遊︰復活節大阪淨機票$8800

不過亦有旅行社成功取得機位，東瀛遊今日（2日）公布，已搶先與日本航空合作，特辦復活節大阪包機旅行團，分別在4月2日及7日出發，「凌晨機去夜機返」，共提供400個機位。自由行的大阪淨機票連雜費僅需8,800元，至於跟團行程則包括多個賞櫻景點，如姬路城、大阪城公園等，索價約1.4萬元。

港人赴日賞櫻 有逾80團共2000人出發

東瀛遊執行董事禤國全表示，早前收到大量顧客查詢復活節假期出遊，卻受到機位所限，故撤銷航班限制為一大喜訊。其後當得悉航空公司可增強運力後，立即與日本航空推包機應市。

他認為，旅遊氣氛熾熱，適逢櫻花盛開期，可再掀起遊日高峰，並透露復活節長假期有逾80團，共2,000人赴日，可再比農曆新年的生意額飆三成。至於其他長線、東南亞及中國線的生意額，均錄得增幅，預期第二季整體客量可回復至疫情前一半。