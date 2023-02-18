花展2023｜闊別三年回復實體展主題繡球花　3.10起一連十日維園見

疫下三年未有在維園舉辦的香港花卉展覽，即將於3月10日起一連十日舉行，今年的主題花是繡球花，其碩大花朵在綻放時絢麗多姿，色彩鮮明，為春日增添美態，洋溢幸福浪漫的氛圍，以及喜氣洋洋的氣氛。

花展亦展出不同的盆栽、花藝擺設，以及色彩繽紛的園林造景，展期每晚有兩節燈光音樂匯演，為造景打造特別效果。會場亦設有售賣花卉及園藝產品的銷售攤位，惟不設飲食攤位。



疫情三年，每年一度的維園花展自2019年後便停辦，2020和2022年都取消，僅在2021年3月中舉行一個月的18區網上花展，安坐家中欣賞全港各區特色公園的花卉，當中沒包括維園。

康文署主辦的花展2023早於去年12月中已展開商業攤位競投，當時受疫情限制不設與食品及飲品相關的單位。署方今日主題介紹今年的主題花：繡球花，其實是2020年主題花，但當年取消，主題亦由當年的「幸福滿滿」，改為「繡麗綻放、幸福滿載」。今年展期為3月10至19日，朝九晚九舉行。配合盛開的繡球花，打造出以四季為題的獨特園境，令會場洋溢幸福浪漫的氛圍。

原是2020主題花 主題改為「繡麗綻放、幸福滿載」

今年繼續有燈光音樂匯演，會於每晚7時30分及8時30分，一共兩節為園林造景打造特別效果。繡球花原生於中國和日本，又稱洋繡球、八仙花或紫陽花，屬繡球花科落葉灌木，品種多達數十種。一簇絢麗的繡球花，當中小花密布，聚合成球狀，宛如新娘手握的繡球，洋溢喜氣洋洋的氣氛。

繡球花最亮麗奪目的部分是花萼，真正的「花」，是位處中央一粒粒的小花蕾。繡球花碩大亮麗，素來深得各地花迷歡心，在庭院和花壇廣泛栽種，亦可以盆栽種植。

繡球花的「花」是中央一粒粒小花蕾

栽種繡球花須留意採用的土壤，花色會因土壤酸鹼度而異。若屬酸性土壤，花色會偏藍；若種在鹼性土壤，則花開粉紅。常見的繡球花有紫色、藍色、粉紅色、紫紅色、白色及青色。花期視乎品種而定，一般於春夏兩季開花。

▼2019年香港花卉展覽▼



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花展期間還有來自本地、內地和海外機構悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設，以及色彩繽紛的園林造景。會場亦設有售賣花卉及園藝產品的銷售攤位。大會在展覽期間同時舉辦多項教育與娛樂並重的活動，適合一家大小參與。

香港花卉展覽2023詳情



日期：3月10日至19日

開放時間：上午9時至晚上9時

地點：銅鑼灣維多利亞公園



入場費 : 全費14元

優惠收費7元

優惠對為4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者 (每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠)



星期一至星期五期間之入場優惠：

60歲或以上長者

殘疾人士及其照顧者免費參觀(每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠)

30人或以上的團體可獲成人半價優惠，惟團員必須一同進場



查詢可瀏覽康文署網頁或致電2601 8260查詢。

花展2023宣傳海報。（康文署圖片）