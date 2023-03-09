維園花卉展｜疫情停辦3年　中學老師帶學生影花　增加實戰經驗

疫下三年未有在維園舉辦的香港花卉展覽，將於周五（10日）起一連十日舉行。大會今日（9日）先舉行造像攝影比賽，由港姐和模特兒在特色園圃充當模特兒，讓一眾攝影愛好者購票入場留倩影。



有中學老師帶同攝影學會的學生到場，他指雖然報名時間倉卒，不過都想帶學生有實戰機會，「好難得有人像攝影嘅機會」。亦有「龍友」與朋友到場，讓朋友做私家模特兒，他指相隔三年後再來維園花展，花種更多更漂亮。



▼3月9日 搶先預覽香港花卉展▼



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花展2023在明日（10日）在維園開鑼，今日（9日）先舉行「繡麗綻放、幸福滿載」造像攝影比賽，邀請十位無線電視藝員如應屆港姐林鈺洧等在園圃中做模特兒。一眾攝影愛好者在活動未開始前，已經在門外排長龍，一開閘更立即「快放」，衝到心儀藝員前爭相拍照。

攝影學會學生把握機會影人像

有來自紅磡區的中學老師，帶同5位攝影學會的學生到場參與，黃老師表示，自己都很遲才知有此活動，不過因為想讓學生有攝影機會，故即使時間倉卒都為學生報名購票，「因為影景可以好多機會，但好難得有影人像嘅機會，加上疫情放寬，呢班學生都係中二至中四，呢三年都無點參加過大型活動，所以想把握機會帶佢哋岀嚟感受下。」

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老師：若發展成工作係寶貴經驗

花展未有在維園舉辦三年，連帶造像攝影比賽都停辦。黃老師三年前都有參加過造像攝影比賽，他指感覺今日很多人，「好似仲多人過疫情之前，可能真係關疫情完結事。」

黃老師亦表示，他希望學生可以有實戰經驗，令攝影能力提升，「將來佢哋真係想發展攝影，成為自己工作，呢啲經驗都好寶貴。」

那學生又有否吸收到經驗呢？隨團的鄧同學表示，第一次來香港花展，覺得這裏的花款都很鮮豔，其中一處更讓他攝岀得意之作，「嗰個位啱啱好背光，可以影到佢（模特兒）成個頭髮金色咁」。在內地來港讀書的他，以往在廣州亦有見過花展，「不過內地花展只有花，無人比我哋影。」

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「龍友」：花款比三年前仲靚咗

陳先生就邀請自己朋友做「私伙」模特兒，佢表示本來都喜愛與朋友到處拍照，知道花展在維園重辦，特意過來參加，「不過我朋友同啲港姐我都影㗎。」他表示覺得今年的花款都得漂亮，特別是作為主題花的繡球花，「啲花比我三年前嚟好似仲靚咗，想影到好似啲日本人影咁靚。」