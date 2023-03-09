中大機械人輔微波消融肺腫瘤　術後即日出院　今年底普及使用

晚期癌症患者通常會出現癌細胞轉移至肺部，惟以傳統手術方式切除肺轉移腫瘤，很大機會造成手術創傷，而且連帶腫瘤附近健康的肺部組織一併切除。



中大醫學院院外科學系心胸外科團隊由2022年10月起，運用機械人輔助支氣管鏡，以微波消融術治療轉移性的肺腫瘤，為全球的首例。截至今日，現時已經為三位病人進行微波消融，治理六個肺轉移組織，當中只有一名患者有輕微胸痛。



病人完成手術後可即日出院，身體不會有傷口或疤痕。團隊預料，有關手術可於今年底普及使用，每年約有30至40個病人將於威爾斯親王醫院接受治療，全港則每年可治療百多名病人。



中大醫學院成為全球首間院校運用機械人輔助支氣管鏡完成以微波消融術治療轉移性的肺腫瘤。 （左起）中大醫學院外科學系心胸外科名譽臨床助理教授劉穎虹醫生及吳士衡教授。（中大醫學院提供）

晚期癌症患者如出現癌細胞轉移至肺部，以傳統手術方式須開刀切除肺轉移腫瘤，惟此很大機會造成手術創傷。中大醫學院早前以全球首創方式，利用機械人輔助支氣管鏡，以微波消融術治療轉移肺腫瘤，用無創手術方式減低相關風險。

醫生會利用先進的導航平台操控支氣管鏡，再將用作消融的導管探頭準確放進肺轉移組織的位置，釋放微波能量以破壞病變組織。

中大醫學院外科學系心胸外科教授吳士衡表示，新手術可以透過機械人輔助支氣管鏡微波消融術，可以在不用開刀切除肺部組織的情況下，同時治療兩邊肺，幾乎不會影響患者的肺功能或生活質素。

吳士衡教授表示研究團隊計劃於年底將機械人輔助支氣管鏡微波消融術推展於治療原發。（中大醫學院提供）

中大醫學院外科學系心胸外科名譽臨床助理教授劉穎虹醫生補充，機械人輔助支氣管鏡檢查會使用實時光學影像和電磁定位，於狹窄而複雜的氣管進行導航，故醫生透過操作控制台，便能準確地驅動支氣管鏡到肺部的目標位置，保持儀器在氣管內的穩定性，提高病變組織定位的效率和準確性，進行微波消融術。

現時新技術只是適合肺轉移組織不超過2點5厘米的病人，去年十月至今，有三名病人接受這項手術，只有一名患者有輕微胸痛，技術目前處於臨床研究階段，目標在全球完成145宗病例。團隊又預料，有關手術可於今年底普及使用，每年約有30至40個病人將於威爾斯親王醫院接受治療，全港則每年可治療百多名病人。