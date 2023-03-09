中大機械人輔微波消融肺腫瘤 術後即日出院 今年底普及使用
晚期癌症患者通常會出現癌細胞轉移至肺部，惟以傳統手術方式切除肺轉移腫瘤，很大機會造成手術創傷，而且連帶腫瘤附近健康的肺部組織一併切除。
中大醫學院院外科學系心胸外科團隊由2022年10月起，運用機械人輔助支氣管鏡，以微波消融術治療轉移性的肺腫瘤，為全球的首例。截至今日，現時已經為三位病人進行微波消融，治理六個肺轉移組織，當中只有一名患者有輕微胸痛。
病人完成手術後可即日出院，身體不會有傷口或疤痕。團隊預料，有關手術可於今年底普及使用，每年約有30至40個病人將於威爾斯親王醫院接受治療，全港則每年可治療百多名病人。
晚期癌症患者如出現癌細胞轉移至肺部，以傳統手術方式須開刀切除肺轉移腫瘤，惟此很大機會造成手術創傷。中大醫學院早前以全球首創方式，利用機械人輔助支氣管鏡，以微波消融術治療轉移肺腫瘤，用無創手術方式減低相關風險。
醫生會利用先進的導航平台操控支氣管鏡，再將用作消融的導管探頭準確放進肺轉移組織的位置，釋放微波能量以破壞病變組織。
中大醫學院外科學系心胸外科教授吳士衡表示，新手術可以透過機械人輔助支氣管鏡微波消融術，可以在不用開刀切除肺部組織的情況下，同時治療兩邊肺，幾乎不會影響患者的肺功能或生活質素。
中大醫學院外科學系心胸外科名譽臨床助理教授劉穎虹醫生補充，機械人輔助支氣管鏡檢查會使用實時光學影像和電磁定位，於狹窄而複雜的氣管進行導航，故醫生透過操作控制台，便能準確地驅動支氣管鏡到肺部的目標位置，保持儀器在氣管內的穩定性，提高病變組織定位的效率和準確性，進行微波消融術。
現時新技術只是適合肺轉移組織不超過2點5厘米的病人，去年十月至今，有三名病人接受這項手術，只有一名患者有輕微胸痛，技術目前處於臨床研究階段，目標在全球完成145宗病例。團隊又預料，有關手術可於今年底普及使用，每年約有30至40個病人將於威爾斯親王醫院接受治療，全港則每年可治療百多名病人。