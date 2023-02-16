減肥｜港大醫學院開發納米藥遞送系統　送到目標脂肪　增能量消耗

香港大學李嘉誠醫學院研究團隊最新開發有助治療肥胖及動脈粥樣硬化的納米藥物遞送系統，可選擇性將載有甲狀腺素 (Thyroid hormone, TH) 的納米粒送到目標脂肪組織，與全身遞送甲狀腺素相比，有目標「遞送」可更加有效地治療肥胖及其併發症，且沒有對非脂肪組織造成副作用。



研究更發現，脂肪靶向遞送甲狀腺素可將「壞的」白色脂肪轉化為「好的」棕色脂肪，產生熱能，促進代謝，藉此消耗能量，且發現甲狀腺素的脂肪靶向輸送能夠緩解高膽固醇血症及動脈粥樣硬化，降低冠心病及缺血性中風的風險。有關研究結果已在《自然通訊》期刊（Nature Communications）發表。



肥胖可引起糖尿病、心血管疾病及神經退化等慢性疾病，而甲狀腺素對治療肥胖及其併發症具一定潛力。（資料圖片）

肥胖可引起糖尿病、心血管疾病及神經退化等慢性疾病，而甲狀腺素是一種古老激素，可以促進能量消耗，對治療肥胖及其併發症具一定潛力，但過去數十年，臨床試驗仍未能證明慢性全身注射甲狀腺素對肥胖病人有顯著減重療效，而且由於甲狀腺素受體分布甚廣，全身注射通常會導致多種嚴重的副作用，包括心跳過速、心臟病、肌肉萎縮及骨質疏鬆症。

港大醫學院今日（16日）公布，研究團隊研發了包載有甲狀腺素的納米粒，經過脂肪靶向多肽修飾後，可選擇性將甲狀腺素輸送到脂肪組織，解決全身遞送甲狀腺素帶來的嚴重副作用，有望推動肥胖及其併發症的治療發展。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系教授徐愛民（右二）指，研究首次證明通過納米粒將甲狀腺素有目標地送至脂肪組織，可安全有效治療肥胖及其相關心血管代謝性併發症。（港大醫學院圖片）

港大生物醫藥技術國家重點實驗室及港大醫學院臨床醫學學院內科學系教授徐愛民指，今次研究首次證明通過納米粒將甲狀腺素有目標的靶向送至脂肪組織，可安全有效治療肥胖及其相關心血管代謝性併發症，為使用甲狀腺素治療常見慢性疾病重新點燃希望。

研究指，與全身遞送甲狀腺素相比，有目標「脂肪靶向遞送」可更加有效地治療肥胖及其併發症，也沒有對非脂肪組織造成副作用。研究發現在機制上，脂肪靶向遞送甲狀腺素可將「壞的」白色脂肪轉化為「好的」棕色脂肪，產生熱能，促進代謝，藉此消耗能量。