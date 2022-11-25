血管淨化機訛稱中大教授研發　醫學院譴責不實：有病睇醫生

中文大學醫學院今日（25日）表示，近日網上流傳失實資訊，訛稱有醫療儀器及健康食品是由中大醫學院教授研發，在海外及本地出售，更在廣告中，擅自引用了大量中大醫學院教授及科研團隊的資料、圖片及研究文章作推廣營銷用途。



中大醫學院澄清有關產品與中大、醫學院及其教職員無關，強調醫學院的臨床教職員不會推廣任何產品、治療及服務，亦不會進行任何相關的商業活動。聱明直指，對有關廣告內容嚴重失實，深表遺憾，並予以譴責及保留追究的權利。



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血管淨化機貼上精神科專家李誠人像

被指是不實的廣告，其中一則由Facebook專頁「民生堂中醫」發布，聲稱該公司的「血管淨化機」由「醫學院新研發」，專治心腦血管病，「30日恢復成常人」，售價為399元。該帖文吸引299個讚好，並有37人留言查詢。

廣告稱產品是由中大醫學院研發，並貼有4名專家的人像，包括前中大校長、腸胃肝臟科專科醫生沈祖堯、臨床腫瘤學系教授莫樹錦、名譽臨床教授（精神科）李誠，以及腸胃肝臟科專家陳力元教授。

（AK MALL網站截圖）

「降糖靈」稱英脫歐大臣戴德偉曾服用

另一則不實資訊則涉及「AK MALL」的降糖靈，聲稱是中大醫學院內科及藥物治療學講座教授陳重娥的團隊，研究16年的最新科學突破，能夠逆轉糖尿病，更指該藥「已成功治癒百萬糖友們。」該藥標示的原價為新台幣2,988元（折合754.4港元），現時特價至新台幣1,089元（折合約275港元）。

該網頁更訛稱，英國前退歐事務大臣戴德偉（David Davis）患上2型糖尿病，服用降糖靈之後情況好轉。

中大醫學院嚴重聲明指，上述產品與中大、中大醫學院及其教職員完全無關係，強調醫學院的臨床教職員從不會推廣任何產品、治療及服務，亦不會進行任何相關的商業活動。中大醫學院對有關廣告內容嚴重失實，深表遺憾，並予以譴責及保留追究的權利。

聲明又呼籲，市民如有任何健康上的疑問，必須徵詢醫生的專業意見，切勿自行購買及服用成藥，以策安全。