紅潮藍眼淚｜周六晚再現汀九灘　攝影發燒友等4年終可攝入相簿

荃灣汀九泳灘2月中曾出現俗稱「藍眼淚」的夜光藻紅潮，海面浮現大片藍光，儼如「海上銀河」，吸引大批攝影人士摸黑追蹤拍攝。惟能否看到要視乎情況，不少人撲空，終於「藍眼淚」在昨日（11日，星期六）再次出現，有攝影發燒友表示嘗試「捕捉」這美景4年終看到。



▼3月11日 晚上早段汀九泳灘再現「藍眼淚」▼



「藍眼淚」昨晚約8時出現

在2月13日晚上，荃灣汀九泳灘曾出現俗稱「藍眼淚」的夜光藻紅潮，吸引一批攝影發燒友到場觀賞，可見岸邊的浪泛起寶藍色的光，並一直延伸至海面，形同一道「海上銀河」，閃閃發亮。不過有市民在翌晚再去該處想觀賞，就未有再見到。

近日氣溫又回升，有利「藍眼淚」出現。昨晚(11日)有攝影發燒友前往汀九泳灘，約8時再見到「藍眼淚」縱影，可見藍光在岸邊海浪遍佈，配合背景汀九橋及青馬大橋，形成絕美景色。

▼3月11日晚上8時 汀九泳灘再現「藍眼淚」▼



亦有攝影發燒友在Facebook發帖表示，4年來多次到汀九泳灘，希望把藍眼淚攝入相簿，終於在昨晚成功一睹藍眼淚，按下快門拍捉絕美一刻。

「藍眼淚」由夜光藻引起 發藍光自我防護

這些每年均會造訪香港多個海岸的「藍眼淚」，是由一種名為夜光藻的藻類生物形成，一般在有紅潮的水域中出現，即代表該處的水域已受污染，有營養可供牠們生長。由於夜光藻含有螢光素，在晚上受到水流刺激或騷擾時，便會發出幽幻藍光，自我防護免受其他浮游生物捕獵。

汀九泳灘形如布袋形內灣 有利出現「藍眼淚」

汀九泳灘鄰近荃灣西的污水出口，而岸上亦鄰近民居，形狀如一個布袋形內灣，故出現「藍眼淚」機會，會比鄰近的麗都灣較高。

▼2月13日荃灣汀九泳灘出現「藍眼淚」▼



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