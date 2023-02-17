紅潮藍眼淚．多圖｜一周共3宗　荃灣汀九拍拖熱點現「海上銀河」

荃灣「拍拖勝地」汀九泳灘近日出現俗稱「藍眼淚」的夜光藻紅潮蹤影！海面浮現大片藍光迷人幻象，儼如「海上銀河」，吸引大批攝影人士摸黑追蹤拍攝。有攝影發燒友形容「藍眼淚」美景十分震撼，尤其在汀九橋上的紅色燈光映照襯托下，情景份外醉人。惟有不少市民聞悉昨前往追蹤，發現「藍眼淚」經已消退，無奈失望而回。



▼2月13日荃灣汀九泳灘出現「藍眼淚」▼



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周一晚荃灣汀九泳灘拍攝

踏入初春，由夜光藻帶來的紅潮開始出現，又是觀看「藍眼淚」時間。有攝影人士於周一（13日）晚到荃灣汀九泳灘拍攝夜景時，發現對開的藍巴勒海峽出現「藍眼淚」美景。

一點點藍光沿着岸邊泛起，隨着海浪拍打的舞動，隨波盪漾，並一直延伸至海面，形同一道「海上銀河」，閃閃發亮。Terry T Y Wong在Facebook發帖，形容是「藍色海岸 藍眼淚 出現啦」。拍攝者Gary Ho指潮漲時「藍眼淚」較多，「不枉等到11，12點」；另一拍攝者Ryaan Law在當晚8時許拍攝到。

有市民昨晚前往觀賞落空

「藍眼淚」的迷人光芒，與遙遙相對的汀九橋上紅色燈光互相輝映，情景迷人，吸引一眾攝影人士前來拍攝。現場更是拍拖及觀賞夜景熱點，雙雙對對的情侶在醉人美景當前，氣氛更加浪漫。不過，有市民聞悉後，昨晚（16日）紛紛前往觀賞「藍眼淚」，可惜此情美景不再，「藍眼淚」已經散去，只好無奈離去。

▼2月13日荃灣汀九泳灘出現「藍眼淚」▼



深水灣泳灘及長洲東灣泳灘同發現

政府跨部門紅潮工作小組今日（17日）公布，過去一周在本港水域發現3宗紅潮，均為由常見於本港水域及不含毒素的夜光藻組成。其中兩宗紅潮由康文署人員於周一（13日）於港島深水灣泳灘及長洲東灣泳灘發現。同日，海事處人員於藍巴勒海峽近海安路發現另一宗紅潮。三宗紅潮均已消退，迄今並無收到相關的魚類死亡報告。

紅潮藍實是紅潮 代表水域已受污染

其實這些每年均會造訪香港多個海岸的「藍眼淚」，是由一種名為夜光藻的藻類生物形成，一般在有紅潮的水域中出現，即代表該處的水域已受污染，有營養可供牠們生長。由於夜光藻含有螢光素，在晚上受到水流刺激或騷擾時，便會發出幽幻藍光，自我防護免受其他浮游生物捕獵，但因其夜光幻象格外神秘美麗，因此被稱為「藍眼淚」。