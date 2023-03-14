巴士加價︱九巴申請加9.5%　城巴新巴劃一加兩元　機場線加50%

疫情襲港逾三年，經濟復甦在望，公共交通工具亦掀加價潮。多家專營巴士公司去年已向政府遞交加價申請，當時有消息指有巴士公司要求加價達雙位數。政府今日揭盅，透露各家巴士公司的加價申請幅度，其中九巴申請加價9.5%，龍運巴士則申加價8.5%，而城巴新巴則劃一每條路線加價2元。大嶼山巴士亦申請加價9.8%，值得注意是，城巴亦申請調高所有往返機場的路線(即A及NA線)車費，幅度為50%。



龍運隔11年再申加價

據政府向立法會提交的文件，多家專營巴士公司去年已提交加價申請，其中龍運巴士最早已於2022年1月4日提交加價申請，申請加幅為8.5%。龍運對上一次加價是2011年5月15日，平均加幅為3.2%。

九巴申加價近一成

而與龍運屬同一集團的九巴，亦於2022年6月22日提交加價申請，加幅為 9.5%。九巴的獨營路線上次於2021年4月4日加價，在計及隧道費基金的紓緩作用後，整體實際平均加幅為5.8%。換言之，九巴於加價一年後，再度申請加價。而九巴與新巴或城巴(專營權一)聯營的過海路線，對上一次亦於2021年4月4日加價，平均加幅12%，分兩階段實施，即於 2021年4月4日實施首8.5%加幅，其後於2022年1月2日實施另外3.2%加幅。

新巴城巴申劃一加2元 機場線加五成

新巴與城巴同於2022年9月16日提交申請，兩家巴士公司希望將所有路線票價劃一調高2元。新巴與城巴上次加價是2021年4月4日，加幅為12%，分兩階段實施，即於2021年4月4日實施首8.5%加幅，其後於2022年1月2日實施另外 3.2%加幅。換言之，城巴與新巴和九巴一樣，都是加價獲批後一年，再度向政府申請加價。

至於城巴經營的機場服務路線，即「A」及「NA」線，票價申請調高50%，其他路線例如「B」、「E」、「R」、「S」及「N」線，則調高23%。

大嶼山巴士亦於2022年9月2日提交加價申請，申請加幅為9.8%。嶼巴上次亦於2021年4月4日加價，當時加幅同樣是9.8%。倘加價獲批，即連續兩年加價近一成。

政府強調，行政長官會同行政會議審批前，會審慎檢視加價申請，如果認為專營商申請的加幅過高，政府會建議調低加價幅度甚或拒絕申請。

機場線倘獲批加價50% 單線可逾70元

不過，倘若政府准許上述各家專營巴士公司的加價幅度，機場巴士路線的影響最大，例如往返鴨脷洲至機場的A10線，會由現時48元單程，加價50%變成72元﹐往返將軍澳寶琳的A29線，則由42元變成63元。此外，城巴新巴雖然劃一加價2元，看似金額不多，但由於部份路線車資不高，例如城巴98號線現時收費3.1元，加價2元後加幅可達64.5%。

文件亦披露各家專營巴士公司的經營狀況，政府指在2020、2021及2022年，專營巴士平均每日乘客人次分別約為300萬、350萬及310萬，普遍低於之前十年(即2010至2019年)約380萬至400萬的平均每日乘客人次，並解釋指主要原因是受到新冠疫情影響，以及與其他交通工具就乘客的競爭更為劇烈。

僅九巴有盈利 城巴兩個財政年度蝕共逾2.3億

數據顯示，除了九巴於2020及2021年分別錄得逾2億及1.6億元盈利外，其他專營巴士公司都「見紅」(見上圖)，其中新巴19/20及20/21年度合共蝕近一億，而城巴則兩個財年蝕逾2.3億元，倘計及經營機場路線及特別路線，更合共錄得近4億元虧損。