最後一部設「潛望鏡」巴士今退役　資深車長難忘小朋友鏡中打招呼

香港最後一部設有潛望鏡的巴士「短豬」今日（8日）正式退役。該巴士（車牌：LV8402），自2005年起「服役」，退役前的最後一程行駛九巴11D路線，今晚10時45分由樂富開出，駛往觀塘碼頭。

資深車長李錦輝今日向這部巴士道別，「辛苦晒啦，再見啦老朋友！」他分享有關「潛望鏡」的軼事，曾遇小朋友透過「潛望鏡」向自己打招呼，但亦有乘客錯將行李放在潛望鏡上阻擋視線，需加提醒。



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全港共100部「短豬」巴士

今日將告別乘客的巴士車型為富豪超級奧林比安，因英文車型名稱Volvo Super Olympian中Super一字演變為「豬扒」，並因車身較同型號12米巴士短，只有10.6米，故別名「短豬」。全港總共有100部「短豬」，由2001年「服役」至2023年。

資深車長李錦輝分享往日有關潛望鏡的趣事，透露以前曾見有年長的乘客經常帶小朋友坐上層第一排，「有陣時我哋揸車一抬高個頭，見到個小朋友同我哋打招呼都好得意，因為佢哋好鍾意喺上高睇返我哋司機，究竟車長係到做咩動作啊。」

小朋友透過「潛望鏡」與車長打招呼

他又試過在駕車期間，聽到有敲玻璃聲傳入耳中，「有啲小朋友好鍾意喺上高哐哐哐哐……」原來是為吸引他望上去。

亦有行山人士在上層把旅行袋放在「潛望鏡」上令他視線受阻，李錦輝就會提醒他們移開。他聽聞其他車長曾經聽見異響，透過「潛望鏡」見到有醉酒漢發生肢體衝突，即時停車處理。

車長由「熱狗」到冷氣巴士 感身分上升

見證這款車型巴士今日退役，李錦輝感慨嘆，「我哋由熱狗（非空調巴士）跳到冷氣巴士之後，首先接觸就係這款車型，所以嗰陣時揸呢啲車其實某程度都覺得自己好似身分上升咗，真係揸得好舒服。」

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「潛望鏡」是兩塊鏡子反射的原理

「潛望鏡」透過兩塊鏡子反射影像，令下方的人可以經潛望鏡視察上方的景象，車長可透過下層駕駛室上方的探孔視察上層車廂情況。

由於受鏡子反射角度的限制，潛望鏡未能覆蓋上層每個角落，造成盲點。於是自千禧年代起，九巴引入的雙層巴士均改以閉路電視，讓車長更全面觀察上層，加強行車安全。

千禧年代起以閉路電視取代功能

李錦輝認為，閉路電視的位置設在近軚盤位置，較容易監察，但「潛望鏡」多在暫時停車時才會抬頭去望，但每次望的時間短而無法詳細觀察。他又指，行駛時不會特意去望，因會影響駕駛安全，只有在聽到異響或乘客上落車時，才會較多透過潛望鏡留意乘客情況。

「潛望鏡」可追溯至1970年代，九巴推行「一人控制」模式，為加強安全而加裝。早期巴士上除了司機，還有售票員及拉閘員，可以較多照顧乘客。改為「一人控制」後，為顧及上層乘客安全，故加裝「潛望鏡「「以便監察。