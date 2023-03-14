5歲女童電動車墮斃　外公極自責認疏忽照顧　官望走出傷痛判緩刑

居於長洲村屋的醫院技工，帶同5歲外孫女，駕駛他自行組裝的三輪電動車運載雜貨，惟他下車搬貨離開期間，獨留在車的孫女不慎墮地，頭部重傷不治。技工今（14日）在東區法院承認疏忽照顧兒童等3罪，求情稱他自事發後沒有一刻不在怪責自己，至今仍無法接受孫女的死亡，律師指這已是最大懲罰。主任裁判官徐綺薇認同這案無疑是一宗悲劇，從求情文件確信被告對孫女疼愛有加，相信事件對他留下不能磨滅的烙印，判他入獄2個月，緩刑18個月，另罰款6,000元，並希望被告一家人早日走出傷痛。被告聞判後，在庭上掩面啜泣。



被告梁日華（57歲，長洲醫院技工），被控疏忽照顧兒童、駕駛無牌車輛及沒有購買第三者保險等3罪，指他於2022年1月16日，在長洲大貴灣新村外，身為5歲黃姓女童負有管養、看管或照顧責任的人，故意忽略她，其方式相當可能導致她受到不必要的苦楚或健康損害；同日駕駛未獲發牌的機動車輛，以及沒有購買第三者保險而使用該機動車輛。

被告梁日華(左)對其外孫女的死感到極自責，無一刻不在怪責自己。(凌子淇攝)

家人校方均指被告對孫女無微不至

徐官判刑時指，本案毫無疑問是一宗悲劇，被告獲妻子、子女、事主學校校長寫信求情，顯示他對孫女的照顧無微不至、疼愛有加、感情深厚，孫女在學校不時提起他：被告女婿提到，被告一直守護家庭，但本案令他們一家猶如被重擊，希望法庭顧及到另外兩名孫女已經失去長姊，給予被告補償機會。被告在自撰求情信中，慨嘆無法面對女兒和女婿，事發後每天難以入睡，需要接受輔導。

官指被告一時疏忽鑄成大錯

徐官表示，從求情信中可見被告十分疼錫孫女，但因一時疏忽鑄成大錯，相信他失去事主感到難過內疚，留下不能磨滅的烙印，並會引以為鑑，重犯機會低，勉勵被告一家早日走出悲傷。

提取雜物獨留孫女在車上

案情指，被告居在長洲大貴灣新村，為同住3名外孫女（包括事主）同住的照顧者。由於住所位於長洲山邊，被告為了方便從淘寶購入零件，自動組裝電動三輪車，並設有一條貨品運送軌道接駁長貴路及其住所。案發當日早上11時45分，被告駕駛電動三輪車出門提取雜物，並將事主與另一孫女放在後座。

孫女倒地頭部受傷

中午約12時，被告提取雜貨後在家門前停下三輪車，並將雜貨搬上運動軌道，同時把兩名孫女留在車上。不久，被告聽到巨響，跑回去家門時看到事主倒在地上，頭部受傷。隨後有人協助報警，鄰居聽到被告求助幫忙通知孫女父母。事主送往長洲醫院急救，半小時後證實不治。肇事三輪車事後送往檢驗，獲評定為符合規例「機動車輛」的定義，被告雖有車牌，但沒有向運輸署登記三輪車，亦無購買第三者保險。

被告無一刻不在責怪自己

辯方律師求情指，被告本為醫院技工，現被停職，他早年因為頸椎受傷感到氣餒，但自從女兒把事主交給他和太太照顧，孫女便成了他的精神支柱，律師說：「(孫女)第一次起身、第一次學行都係公公婆婆睇住。」有見他們相處融洽，被告女兒之後再把另外兩名女兒交給他照顧。對於大孫女的死，被告完全不能接受，「冇一刻唔係怪責緊自己」，事後曾抱著自己親手為孫女搭建的木屋痛苦，亦患上創傷後遺症，需要服藥治療。

無法原諒已是最大懲罰

辯方又指，事發當日他著孫女留在車上等他，原本預計3分鐘後回來，但不足1分鐘後便出意外。本案結果無疑嚴重，惟盼法庭考慮此乃極度不幸的個別事件，被告獨留兒童時間不長，事主父母事後沒有怪責被告，反而鼓勵支持他振作。被告本人多次表示，願意接受任何懲罰，因他「根本原諒唔到自己」，他現已受到最大懲罰—失去最愛孫女及其精神支柱。

案件編號：ESCC 114/2023