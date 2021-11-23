多宗兒童死亡個案涉疏忽照顧　女童睇YouTube練繩索逃生遭勒死

兒童死亡個案檢討委員會今（23日）發表第五份報告，分析2016至20183年內共259宗兒童死亡個案，除158宗自然死亡個案，其餘不自然死亡不少都涉家長疏忽照顧。

委員會舉例，有父母因4個月大嬰兒嘔奶，在枕頭包黑色垃圾袋，嬰身趴睡時窒息身亡；亦有女童看過Youtube繩索逃生短片後，在睡房嘗試練習時被繩勒死。委員會促請家長以致公眾舉報對兒童有潛在危險短片，部分短片家長應在旁指引子女觀看。



3年59兒童自殺亡急增逾倍 有人信死後重生 4人生前疑曾被阻打機

兒童死亡個案檢討委員會今日發表第五份報告。（鍾妍攝）

4個月大嬰兒晚上嘔奶 家長垃圾袋包枕頭成窒息死亡陷阱

過去3年共有9宗涉及窒息的兒童死亡個案，委員李澤荷說，其中一宗涉4個月大嬰兒，因其晚上嘔奶，家長在嬰身的枕頭包上黑色垃圾袋，令嬰兒趴睡時窒息身亡。李建議，家長應讓嬰身仰睡，在床邊亦勿放枕頭等易令嬰兒窒息物件，並設獨立嬰兒床。

女童看罷繩索逃生影片 上格床欄杆掛繩練習被勒死

意外死亡個案小組召集人鄧之皓亦指，有一名女童在YouTube看到有關繩索逃生的影片，在睡房上格床欄杆掛繩，嘗試練習繩索逃生期間被勒死。鄧建議公眾向YouTube報有關對兒童有危險的影片，並在家長指引下才可觀看。

報告分析了2016至2018的3年內共259宗兒童死亡個案，發現除了158宗自然死亡個案，其餘的不自然死亡不少都涉及家長疏忽照顧。（鍾妍攝）

7宗虐兒致死5宗涉父母施虐 委員會：冇人有權奪取一個人生命

過去3年出現7宗虐兒致死個案，5宗被父母虐待，另外兩宗分別被有精神病的鄰居及外傭虐待。委員施美倫強調，「冇任何一個人有權利奪取任何一個人嘅生命」，指有個案涉居於劏房的濫藥母親，思覺失調下殺死女兒，認為劏房居民支援薄弱，亦有個案是有家人自殺後，母親選擇再與子女自殺，認為社會可加強哀傷輔導。

歡迎設立沒有保護罪 惟虐兒問題非立法即解決

近日法庭就一名22個月大女嬰受虐致死案件，判照顧女嬰的男女囚5年4個月，委員會表示，不會評論個別個案，歡迎法改會建議的「沒有保護罪」，但問題非立法就可解決，仍需公眾及有關持份者提高意識，防止虐待兒童情況出現。

1成自然死亡個案涉少數族裔 或與沒產前檢查有關

即使非意外死亡，159宗自然死亡個案中，分析發現有16宗都與少數族裔有關，委員李澤荷指，少數族裔母親沒有進行產前檢查，或分娩後未有遵從醫護的護理建議，建議在醫院或母嬰侹康院提供更多人女性傳譯員，並提供少數族裔母語的資訊。