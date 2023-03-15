消委會︱arlo監控鏡頭最安全亦最貴　小米僅低半分售價是其一成半

消委會測試市面10款監控鏡頭，發現9款存有不同的安全漏洞，只有「arlo Pro 4」的家居監控鏡頭符合歐洲的網絡安全標準，總評獲得4星，多項指標都獲5分滿分，大約售價為1,888元。而評分第二高的「小米Mi 智能攝影機2K雲台版」，評分為3星半，雖然僅少於「arlo Pro 4」半粒星，但其售價僅為269元，不足前者的一成半，惟其應用程序安全性及硬件設計只有3分，相較之下安全性較低。



消委會測試市面10款監控鏡頭，發現9款存有不同的安全漏洞。（歐嘉樂攝）

消委會測試市面10款監控鏡頭，發現9款存有不同的安全漏洞，只有一款符合歐洲的網絡安全標準，為「arlo Pro 4」的家居監控鏡頭，大約售價為1,888元，總評獲得4星，測試下其防攻擊能力、資料傳送安全性、應用程序安全性及硬件設計均獲5分滿分。

「arlo Pro 4」的家居監控鏡頭總評獲得4星，測試下其防攻擊能力、資料傳送安全性、應用程序安全性及硬件設計均獲5分滿分。（洪芷菁攝）

不過，測試亦指出於其應用程式內儲存資料時欠安全，部分敏感資料儲存於普通文字檔，相隔一段時間後才把資料移除，所以儲存資料保密性只有3分。另外，「arlo」須另購配件才可把影片儲存於USB記憶棒內，否則便要使用其付費雲端，所以除購買鏡頭的費用外，用家需要使用額外費用，才可以用到該鏡頭的全部功能。

「小米Mi 智能攝影機2K雲台版」，評分為3星半，雖然僅少於「arlo Pro 4」半粒星，但其售價僅為269元，不足前者的一成半。（洪芷菁攝）

而評分第二高的家用監控鏡頭則是「小米Mi 智能攝影機2K雲台版」，評分為3星半，雖然僅少於「arlo Pro 4」半粒星，但其售價僅為269元，不足前者的一成半。而「小米」的防攻擊能力及資料傳送安全性同樣獲5分滿分。

不過，它的應用程式內嵌瀏覽器沒有封鎖存取檔案的權限及使用已過時的UIWebView及/或沒有停用JavaScript，手機應用程式亦存取過多權限，應用程序安全性只有3分；另外它並沒有移除電路板上的除錯埠，把外殼移除及於除錯埠接駁合適的接頭，便可訪問操作系統命令介面，所以硬件設計亦只得3分。

「reolink Argus 3 Pro」是評分最低的鏡頭之一，只得兩分，但售價則高達959元。（洪芷菁攝）

眾多的鏡頭中，「reolink Argus 3 Pro」是評分最低的鏡頭之一，只得兩分，但售價則高達959元。測試指它於同一手機的應用程式內登出帳戶或登入另一個帳戶後仍可看到影像串流，而重新登入帳戶連接鏡頭時，用於上一次連接的對話金鑰仍然有效；傳送資料時，鏡頭連接Wi-Fi無線網絡沒有進行身分驗證， 傳送資料時亦沒有把敏感資料加密，其防攻擊能力及資料傳送安全性只得1.5分。