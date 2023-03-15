消委會｜13款肉乾肉鬆樣本含可致癌物　美珍香牛肉乾PAHs含量最高

牛肉乾、豬肉紙是不少人愛好的零食。消費者委員會測試市面上30款肉乾、肉鬆和肉紙零食樣本的食用安全和營養價值，發現13款、即逾4成樣本檢出或可致癌污染物多環芳香烴（PAHs），含量最高是美珍香盒裝牛肉乾，其4種PAHs的總含量超出歐盟上限逾5成。另外，林真香豬肉紙也檢出禁用獸藥呋喃唑酮的代謝物，市民應避免食用。



測試也發現，30款樣本全屬高糖食物，同時逾9成半樣本屬高鈉食品，只有一款樣本媽媽的廚房肉鬆並非高鈉食品。消委會建議市民進食肉乾、肉鬆和肉紙等加工肉製品，要注意食用分量。



消費者委員會測試發現，30款樣本全屬高糖食物，其中29樣本也是高鈉食品。（消委會）

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消委會於2022年10月至11月從超級市場、百貨公司等地方搜集30款樣本，包括10款豬肉乾、8款牛肉乾、8款豬肉鬆、及4款豬肉紙。售價介乎$11.5至$170不等，而每100克的售價則由$13.7至$96.8，相差逾6倍。

測試結果顯示，13款、即逾4成樣本檢出或可致癌污染物多環芳香烴（PAHs），包括9款豬肉乾樣本：黑橋牌、快車肉乾、台畜、紹香園、冠華、759阿信屋、味脯、珍殿、及山手作；以及4款牛肉乾樣本：Field Trip、小牧味屋、華園、及美珍香。13款樣本中，美珍香盒裝牛肉乾的PAHs含量最高，其4種PAHs的總含量超出歐盟上限逾5成。

另外，林真香豬肉紙檢出禁用獸藥AOZ（呋喃唑酮代謝物），含量為每公斤0.95微克，不符合《食物內有害物質規例》，亦超出歐盟的行動參考值。消委會促請有關廠商監察有關產品所使用的原材料是否安全。

全數屬高糖梭坤敬豬肉紙最高 食一包已佔一日上限6成

測試結果也顯示，30款樣本全屬高糖食物，當中含量最高的為梭坤敬豬肉紙，成年人食用一份便會攝入9.4克糖，已佔世衞建議游離糖的每日攝取上限約19%，如食用一整包，便會攝入31.6克糖，達世衞建議上限約63%。

除「媽媽的廚房」肉鬆 全屬高鈉

在鈉含量方面，只有媽媽的廚房肉鬆不屬高鈉食品，其餘29款樣本均為高鈉食品，當中鈉含量最高的是鉅記手信豬肉紙，成年人食用一份便會攝入1,900毫克鈉，已達世衞建議的鈉每日攝取上限95%，如加上從日常膳食會攝入的鈉，估計該成年人當日攝入的鈉會超出世衞建議的上限。

30款樣本中，只有「媽媽的廚房」肉鬆不屬高納食品。（洪芷菁攝）

消委會指出，肉乾零食普遍高糖高鈉，進食時要節制食用分量，以免攝入過多糖、鈉、及其他污染物，在購買前宜先細閱預先包裝食物上的成分表和營養標籤，並注意廠商的建議食用份量。

黑橋牌的代理商表示已經安排相關產品回收及下架，台灣廠商已安排重新檢驗，據其信件和檢測報告作參考，該台灣廠商指高溫烘烤過程會使肉乾的水分流失，鈉的比例便會增加。華園的總代理商則指已安排產品再做檢測。

而美珍香的分銷商表示，其盒裝牛肉乾的檢測結果顯示苯並[a]芘含量低於歐盟上限，而PAH4較歐盟上限每公斤高出6.2微克。上述產品以傳統方式製作肉乾，通過煙燻及燒烤保持傳統風味。鉅記手信分銷商指，某些營養素標示值與檢測結果有差異，估計是原料批次差異導致，會加強原料的品質檢定和成品化驗頻次。

消委會將各樣本資料交予食安中心跟進，食安中心稱已全部作跟進，就驗出獸藥殘餘的產品，其檢測結果為合格。而驗出PAHs的產品經中心的風險評估後，亦顯示其含量對公眾健康影響不大。

消委會2022年接3宗肉乾投訴

消委會去年接獲3宗肉乾的投訴，較2021年上升1宗，今年首兩個月已接獲1宗。