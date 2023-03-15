消委會｜10款肉鬆肉乾4星半　包括金安記豬肉乾、上田牛肉乾

消費者委員會測試市面上30款肉乾、肉鬆和肉紙零食，發現近乎所有樣本均高糖高鈉，想食得較為健康，或可先考慮當中10款總評獲4星半的肉乾肉鬆零食，包括金安記豬肉乾、Field Trip及上田牛肉乾等。



▼10款總評4星半的肉乾肉鬆零食▼



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在消委會測試中，獲4星半評分的肉乾、肉鬆和肉紙零食有10款，包括1款豬肉乾、2款牛肉乾、5款豬肉鬆、及2款豬肉紙。

寶寶專用肉鬆、味一豬肉鬆是低糖低鈉之選

整合上述10款產品，相對地每100克糖含量較低及低鈉的產品為媽媽的廚房寶寶專用肉鬆 - 原味，每包零售價約89元。其次是味一豬肉鬆，其樣本每100克糖含量低於30克、每100克含量少於1000克，算是10款產品中相對地較「低糖、低鈉」的產品。

而金安記蜜汁豬肉乾、及美珍香香酥肉鬆雖然每100克的鈉含量少於1000克，但其每100克糖含量分別高達35.1克及39.4克，綜觀10款產品，算是較高水平。

梭坤敬泰國脆豬肉乾則是當中每100克糖含量及鈉含量最高的產品，分別有47.2克及1510克。

總評獲4星半：

產品／來源地／每包大約零售價（元）／每100克含糖（克）／每100克含鈉（克）

金安記蜜汁豬肉乾／台灣／42／35.1／859

Field Trip Original All Natural Beef Jerky／美國／60／30.2／1480

上田黑椒牛肉乾／台灣／48／31.1／1310

媽媽的廚房寶寶專用肉鬆 - 原味／台灣／89／24.5／573

美珍香香酥肉鬆／馬來西亞／120／39.4／801

味一豬肉鬆／台灣／115／26.5／952

廣良興豬肉鬆／中國／36.9／29.9／1060

新東陽精緻豬肉鬆／台灣／109／23.6／1040

座山牌豬肉紙／泰國／30／37.7／1350

梭坤敬泰國脆豬肉乾／泰國／39／47.2／1510

