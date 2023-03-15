消委會｜無印啫喱筆原子筆評分高售8元　晨光筆考試用12秒才乾透

無論上班、讀書，文具都是必備品。消費者委員會測試了市面上40款原子筆及啫喱筆，發現各型號的書寫總長度最多相差近五倍，當中以書寫總長度計算，原子筆平均較啫喱筆耐用，惟標榜為「考試用」及「速干（速乾）」的晨光Gel Pen MG-666啫喱筆，需要最少12秒才能徹底乾透，總評分亦是40款筆中最低。

同樣售價8元，無印良品的兩款啫喱筆，總評分獲得5分，是啫喱筆中最高分，亦是第二便宜的款式，可謂「最抵用」之選。原子筆方面，雖然無印良品產品未獲滿分，但仍與其餘4款筆獲評4.5排名第二，同樣僅售8元，在同分款式中最便宜。



消委會今日（15日）出版新一期《選擇》月刊，測試了市面上40款原子筆及啫喱筆，前者共18款，後者則22款，每枝售價為2.4元至86元不等。

消委會利用模擬書寫儀器測試40款筆，以指定書寫速度及角度，於規定紙張上畫出連續線條，直至墨水耗盡，或線條斷續不清。結果發現，可書寫總長度的平均值由388.3米至2,323.7米不等，相差近五倍，當中最耐寫的是Pentel的e-ball 極細 (BK125)；最短的是uni的JETSTREAM (SXN-150-05)。

雖然書寫總長度最長和最短的上述兩款樣本均是原子筆，不過測試發現，以平均可書寫長度而言，原子筆達1,052米，啫喱筆則只有699.2米。

Pentel的e-ball 極細 (BK125)為最耐寫的款式。（洪芷菁攝）

另外，測試亦關注墨水的速乾表現，其中DAISO (HAUSER) 的Gel Ink Ballpoint Pen (5 pcs) -item no.66於書寫的1秒後便乾透，速乾效果最突出，而且5枝僅售12元，即每枝2.4元，為最便宜款式。

至於晨光的按動中性筆（考試用筆）-速干 Gel Pen MG-666啫喱筆，雖然標示為「考試用」及「速干（速乾）」，但需要最少12秒才能徹底乾透，總評分只有2分，是最低分的款式。

晨光的按動中性筆（考試用筆）-速干 Gel Pen MG-666啫喱筆，雖然標示為「考試用」及「速干（速乾）」，但需要最少12秒才能徹底乾透，總評分只有2分，是最低分的款式。（洪芷菁攝）

以總評分而言，在啫喱筆方面，無印良品的Gel Ink ballpoint pen cap Type (M033 - black) 0.38及Smooth Gel ink ballpoint pen knock type (Z031 - Blue black) 等兩款，同樣每枝只售8元，除了是第二便宜，更是最高分款式，獲評5分滿分。

ZEBRA原子筆最高分 惟售價每枝43元

原子筆方面，最高分的是ZEBRA的WETNIE Ball-point Pen P-BA100-GBK，表現獲評5分，為原子筆唯一滿分款式，不過每枝售43元，為第二昂貴款式。至於排第二獲4.5分的則有五款，分別為Tombow的MONO graph Ballpoint Pen (BC-MGLE01)、Pentel的Calme 07(BXA107A-A)、Pentel的V Feel 05 (BX115 PC)、ZEBRA的bLen 0.5 (BAS88)，以及無印良品的Polycarbonate Ballpoint Pen。當中無印良品每枝只售8元，為同分款式中最便宜。

消委會表示，選購時可留意原子筆啫喱筆的設計，因為筆身重量與筆桿設計均會影響書寫時的舒適度，例如筆桿若有金屬部件，普遍會較重，較易導致手部疲勞，未必適合長時間書寫。至於手汗較多的人，較適合選擇手握位置有防滑軟墊或有坑紋的筆，以增加手部和筆桿間的磨擦，減低肌肉負荷。

另外，手握位較細的人，應選擇筆桿較幼的款式，書寫時會更舒適；而習慣用力執筆寫字的人，則應選用筆桿較粗身的筆，或手握位置防滑軟墊較厚的型號。