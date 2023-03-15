流行文化節︱流行原音音樂會下月舉行　吳業坤、林欣彤領軍獻唱

康樂及文化事務署宣布，將於4月7日及8日在伊利沙伯體育館表演場舉辦《流行原音》音樂會，為首屆「香港流行文化節」的前奏節目之一。音樂會由著名音樂人嚴勵行監製和音樂總監，將率領一眾新生代歌手，以嶄新的編曲和演繹方式重塑本地粵語流行金曲，為經典樂曲注入新元素。



康樂及文化事務署將於4月7日及8日在伊利沙伯體育館表演場舉辦《流行原音》音樂會，為首屆「香港流行文化節」的前奏節目之一。（康文署圖片）

音樂會的選曲跨越本地粵語流行曲的黃金時代，包括八十年代膾炙人口的經典歌曲和電視劇主題曲，藉此向已故歌手張國榮、梅艷芳和作曲家顧嘉煇等多位殿堂級音樂人致敬。歌手們亦會獻唱九十至千禧年代香港樂壇天王天后、實力派歌手和本地知名流行樂隊的著名作品，最後以近年熱門的流行曲作壓軸演出，讓觀眾重溫香港流行音樂的發展和特色。

嚴勵行會為選曲重新編曲成為原音版本，由吳業坤、林欣彤、譚嘉儀、谷婭溦、Zpecial等多位本地歌手及樂隊參與演出票價分220元、320元、420元及520元，現於城市售票網發售。

流行文化節於施政報告中提出，計劃每年舉辦，首階段將以60年代至90年代「殿堂級人物」包括巨星梅艷芳、張國榮及許冠傑等為主題打響頭炮，長遠則會研設文化流行館，以及聚焦於電影、電視及串流平台，由創意香港支持與內地合拍電影、聯合製作綜藝電視節目等。

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