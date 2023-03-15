流行文化節｜4.22正式揭幕涉逾20項活動　趙增熹、李幸倪辧音樂會

去年發表的《施政報告》提出舉辧「香港流行文化節」，政府表示，預計流行文化節會將帶來約20多項活動，參與流行文化節的團體及人士已逾100個，而現時已確定的活動至少有14個，相關詳情及票務將於本月下旬公布。

當局已設立宣傳及推廣計劃，包括推出文化節專屬網頁及社交IG帳戶平台，估計會有超過14萬名現場觀眾參與活動。



康樂及文化事務署將於4月7日及8日在伊利沙伯體育館表演場舉辦《流行原音》音樂會，為首屆「香港流行文化節」的前奏節目之一。（康文署圖片）

據政府向立法會提交的文件，文化體育及旅遊局預計香港流行文化節會在下月22及23日正式揭幕，並帶來約20多項活動，包括現時已確定的6個演藝節目、4個展覽、4個電影放映節目，以及多項教育外展活動。而現時參與流行文化節的團體及人士有逾100個。當局已設立宣傳及推廣計劃，包括推出文化節專屬網頁及社交IG帳戶平台。

介紹本地流行文化代表人物 包括張國榮、梅艷芳

文件也提到，首屆流行文化節計劃介紹包括已故巨星張國榮及梅艷芳等的本地歌影視流行文化代表性人物。而流行文化節活動的節目編排會加入年輕人喜愛的元素，如以原音(unplugged)、爵士樂及無伴奏合唱等不同手法重新演繹流行歌曲的音樂會。

在節目方面，除了政府今日較早前以新聞稿公布的《流行原音》音樂會、及《人聲銅樂》音樂會，文件也提到當局會在香港文化中心大劇院舉行的「趙增熹 x 李幸倪 x《金枝玉葉 2》」音樂會、及在香港文化中心露天廣場舉行的《聲影馬拉松》音樂會。

參考政府今日的公布，4月7及8日於伊利沙伯體育館表演場舉辦《流行原音》音樂會，將是首屆流行文化節的前奏節目之一，演唱會請來音樂人嚴勵行（Johnny Yim）將精選粵語流行經典並重新編曲，交由吳業坤、林欣彤、譚嘉儀、谷婭溦、Zpecial、鍾柔美、詹天文、冼靖峰等演繹。

而4月29日舉行的《人聲銅樂》音樂會，則由SENZA人聲樂團與銅管樂隊Lucky 6聯手透過翻唱、改編、混搭及串燒組曲等形式，除表演多首80年代至今的電影金曲及粵語流行曲，也會有兩個組合各自的原創作品。

《人聲銅樂》音樂會將於4月29日舉行。（網上截圖）

文件也提到，流行文化節重視教育及推廣活動，特別是走出康文署室內演藝場地和博物館舉行的免費戶外及外展活動，如香港流行文化公共藝術裝置、製作介紹香港流行音樂及電影的電視專輯、音樂及電影工作者文化對談、透過電車旅程重訪電影拍攝地點的電車漫遊等。部份節目亦會在演出後在線上播出，供市民重溫。