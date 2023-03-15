政府提草案最快年底禁派膠餐具雨傘袋　禁酒店免費供應洗漱梳妝品

政府今日（15日）向立法會提交《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，以管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，該兩大類別均分成兩階段管制，首階段最快今年底或明年初實施，次階段取決於替代品的普及性，未有具體時間表。

草案建議管制即棄膠餐具方面，建議最早於今年底或2024年初一次過禁止銷售，以及禁止向堂食和外賣顧客提供發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具（叉、刀、匙、碟）予最終消費者（即食客）。至於杯、食物容器，則分兩階段，先禁止向堂食顧客提供，次階段禁止銷售予最終消費者，以及在餐飲處所連外賣顧客都禁止提供。

管制其他塑膠產品方面，就分兩階段，首先禁止銷售和免費供應棉花棒、充氣打氣棒、熒光棒、雨傘袋等，次階段禁止銷售和免費供應枱布、牙線棒等。至於酒店梳洗品亦分兩階段禁止免費供應，包括洗漱梳妝用品和膠樽水，下階段就禁耳塞。



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環境及生態局發言人表示，建議於《條例草案》獲通過的6個月後，即最早於今年底或2024年初開始實施第一階段管制；而第二階段管制的實施時間，將取決於非塑膠或可重用替代品的普及性和可負擔性，呼籲業界為相關管制早作準備，共建「走塑」文化。

最快年底一次過禁派膠餐具 下階段禁售膠杯及食物盒

《草案》對即棄餐具採取一次過禁止銷售予最終消費者，以及禁止在餐飲處所向堂食和外賣顧客提供，包括發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具（叉、刀、匙）及碟。而杯、杯蓋、食物容器及食物容器則分成兩階段，第一階段禁止在餐飲處所向堂食顧客提供，第二階段擴展至外賣顧客，同時禁止銷售予最終消費者。

草案亦建議分階段管制其他即棄塑膠產品，同樣分兩階段實行管制，第一階段禁止銷售和免費供應棉花棒、充氣打氣棒、熒光棒、蛋糕裝飾、雨傘袋、膠牙籤等，第二階段再擴展至枱布、非醫療用透明手套及牙線棒等。

禁酒店免費提供洗漱梳妝及膠樽水

除此之外，草案亦建議分兩階段禁止酒店免費供應洗漱梳妝用品（包括膠柄牙刷、塑膠包裝牙膏、浴帽、剃刀、指甲銼、梳、載於即棄塑膠容器的洗髮露、沐浴露、護髮素、潤膚露和洗手液），以及房間內提供的即棄膠樽裝水。第二階段就禁止免費供應耳塞。



其他禁止免費供應的還有宣傳用塑膠包裝紙巾，以及禁止製造氧化式可分解塑膠產品。