環團倡濕紙巾、牙線棒等納塑膠管制　促調升膠袋徵費至兩元

政府早前委託可持續發展委員會，就管制即棄塑膠收集公眾意見，探討逐步管制非必要和難以回收的六類即棄塑膠製品，亦建議檢討膠袋徵費，活動將於本月29日結束。

有環團認為，文件未有具體列出所有應受規管的即棄塑膠產品，倘依靠市民提出，難免出現遺漏，建議把濕紙巾、便利雨衣、生日牌及蠟燭托等有替代品或非必要產品納入禁令，並決心在三年內落實全面禁用。

此外，實施逾十年的膠袋徵費至今未有調整金額時間表，環團批評每個膠袋徵費5毫子已「失效」，令棄置量不跌反升，促提升至每個兩元。環保署回覆指，會考慮委員會建議及制訂未來路向；而以往披露不同零售類別的膠袋棄置量將「合併處理」，意味難以對比不同類別店鋪的棄置情況及政策成效。



+ 1

環團綠領行動今（15日）向可持續發展委員會提交意見，指公眾參與文件中，列舉不同類別的即棄塑膠產品或包裝作例子，但就未有具體列出所有應受規管的即棄塑膠產品，以及相關棄置數據令公眾了解問題嚴重性，認為應提出更具體的即棄塑膠產品項目清單，包括未在文件列出的膠檯布、牙線棒、即沖咖啡膠囊、濕紙巾、便利雨衣、生日牌及蠟燭托等。助理項目經理張建業指出，文件涵蓋範圍未夠廣泛，故提出的全面禁止或限制的產品清單，均屬有替代品或非必要，例如濕紙巾含有塑膠成分，可用手帕取代，並建議未來3年啟動立法程序，落實全面禁用。

0.5元膠袋徵費失效 環團促增至2元

至於實施多年的膠袋徵費，香港都市固體廢物監察報告數據反映政策已失效。2015年起0.5元徵費涵蓋所有零售點，當年棄置量約39.3億個，但去年不跌反升至約41.8億個，增幅約6.4%。張建業指出，政府早已透露會調整徵費及諮詢公眾，卻混入公眾參與活動一併收集公眾意見，令諮詢回歸初步討論階段。他促請政府把徵費水平調升至兩元，同時收緊豁免範圍，包括冰凍產品及非氣密包裝食品不再免費派袋，麵包及街市售賣水果收窄至只豁免提供一個膠袋，並定出全面禁用購物膠袋最終目標。

環保署指去年起簡化廢物成分分類，膠袋堆填區棄置量調查已把各零售類別作「合併處理」，僅提供總棄置量。（資料圖片 / 余俊亮攝）

各零售類別膠袋棄置量「合併處理」 難監察成效

環保署回覆指，會考慮委員會作出建議，包括就塑膠購物袋收費計劃的意見，制訂未來路向。《香港01》亦查詢不同零售類別商舖的膠袋棄置量，但該署沒有如往年般披露數據，稱去年起簡化廢物成分分類，膠袋堆填區棄置量調查已把各零售類別作「合併處理」，僅提供了總棄置量。張建業認為，有關做法令數據無延續性，變相公眾難以了解棄置量轉變，直言不理想。

綠領行動呼籲市民在限期前提交意見，並促請委員會向政府充分表達立法管制即棄塑膠的迫切性。（勞敏儀攝）

環團批管制政策嚴重落後 應訂清晰時間表

張建業認為，可持續發展委員會作為諮詢組纖，其角色只是向政府提供「建議」，是次「公眾參與」並非「立法諮詢」，最終立法與否主導權仍在政府手上，希望政府勿趁換屆當「交功課」了事，應提出清晰立法時間表。他亦呼籲市民在限期前提交意見，並促請委員會向政府充分表達立法管制即棄塑膠的迫切性。