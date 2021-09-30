管制即棄塑膠諮詢今展開　提上調膠袋稅到1至2元　研會否禁遮袋等

可持續發展委員會今日（30日）公布，展開《管制即棄塑膠公眾參與》活動，將諮詢市民對管制酒店派發的洗漱梳妝用品，包括牙刷、浴帽等；以及管制其他膠產品如螢光棒、充氣打氣棒，以及雨傘袋等看法。

委員會亦提出改善塑膠購物袋收費計劃，包括研收緊豁免範圍、調整收費水平等。公眾諮詢階段，將收集市民對膠袋徵費意見，包括上調至哪一水平最能推動減少用膠袋，選項「最低收費」由1元起跳。

可持續發展委員會主席林正財指，今次公眾參與聚焦非必要及難以回收的塑膠產品。意見收集期至12月29日，料明年第一季向政府提出建議。



每日塑膠棄置量 總重量如155輛雙層巴士

公眾參與文件中指出，本港堆填區的廢塑膠棄置量由2009年至2019年增加36%，惟同期的人口增長僅7.7%。根據2019年香港固體廢物監測報告，在2019年被送往堆填區的都市固體廢物總量為每日11,057公噸，其中塑膠佔約21%，即約每日2,300公噸，相當於約155輛雙層巴士的重量。

管制即棄塑膠諮詢今（30日）起展開。（諮詢文件截圖）

諮詢文件將收集市民對管制各項塑膠產品的看法，以及有關管制應於短期，即3年內，抑或中期，即3至5年內實施。同時將收集市民對於管制方式的意見。諮詢文件中，擬納入管制的塑膠產品種類多樣，包括盛載水果、雞蛋的膠盒；節慶產品包括氣球和氣球棒、橫額等。另包括本地物流及網購包装、紙包飲品盒上的塑膠吸管、其他洗漱梳妝用品，例如塑膠棉花棒等。

文件亦詢問市民認為上述塑管產品亦如何管制，選項包括全面禁止，引入規管措施或引入自願措施。規管方式包括收費、生產者責任計劃，至於自願性措施，則包括改善產品設計等。

諮詢涵蓋是否收緊膠袋徵費豁免範圍

現行塑膠購物袋徵費計劃，每個膠袋至少須收5毫。諮詢文件亦會收集市民，是否同意收緊豁免範圍的意見，包括會否同意取消現行對盛載氣密包裝的冰凍，或冷凍食品的塑膠購物袋豁免。

文件將諮詢市民將膠袋稅上調至1至2元意見

另外，委員會亦諮詢市民是否同意，為盛載未完全被包裝包裹食品的膠袋提供豁免，如麵包店售賣的麵包、街市售賣的水果，應只有一個膠袋可獲豁免收費。委員會亦提出調整塑膠購物袋收費計劃收費水平，而文件中提出金額，由1元起跳，列出的最高金額則為2元。

委員會亦詢問市民對綠色消費意見，包括是否同意要求製造商提供更多有關即棄塑膠產品的可回收程度，以及再生塑膠成分比率的資訊；以及是否同意建立平台，以便不同持份者互相分享塑膠替代品資訊。