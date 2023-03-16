勞工處檢討職業介紹所守則阻外傭跳工　僱傭公會倡設委員會審個案

勞工處《職業介紹所實務守則》，針對外傭「跳工」問題要求職業介紹所向外傭求職者清楚解釋，一般而言外傭在兩年合約期內申請在港轉換僱主，通常不會獲批。



香港僱傭公會主席陳東風指，外傭「跳工」情況並不普遍，建議設立委員會，成員包括外傭團體、介紹所、僱主代表、領事館代表和入境處等，審核理據是否可合理地接受。



勞工處針對外傭「跳工」問題，計劃修訂《職業介紹所實務守則》，包括要求職業介紹所向外傭求職者清楚解釋現行政策下，除了因為原來僱主外調、移民和逝世，或經濟等原因提早終止合約，或有證據顯示外備曾受到苛待等特殊原因，否則外傭在兩年合約期內申請在港轉換僱主，通常不會獲批。

陳東風建議設立委員會，成員包括外傭團體、介紹所、僱主代表、領事館代表和入境處等，審核理據是否可合理地接受。（資料圖片）

香港僱傭公會主席陳東風指，絕大部分外傭都清楚明白不可隨意轉工，外傭「跳工」情況並不普遍，惟部分外傭「搏炒」可能是因為未能轉工已「無心戀戰」，而迫使僱主解僱回鄉，並非在解僱後可另覓新顧主，他又指入境處安排下，即使外傭願意放行，亦難以另覓新工。

他表示，不少外傭兩年內離職的原因，是工人、僱主甚至合約出現問題，並非所有是因負面行為而離職，但即使僱主要求等有道理的原因亦一律當是中途離職並拒絕申請。他建議設立委員會，成員包括外傭團體、介紹所、僱主代表、領事館代表和入境處等，審核理據是否可合理地接受。