賀建奎爭議︱全部人才輸入計劃須申報案底外傭豁免　江玉歡倡睇齊

科學家賀建奎獲批「高才通」簽證餘波未了，入境處宣布，除「高才通」外，另外五類計劃下的輸入人才，須申報刑事紀錄，外傭則不包括其中。

立法會議員江玉歡今（27日）於港台《千禧年代》表示，所有領簽證來港人士均須聲明刑事紀錄，始符合一視同仁原則，外傭需照顧老幼，亦不應屬於例外。她建議，入境處可按刑事情況及工種性質設立豁免範圍，內部則可設委員會審視，她相信不會構成行政困難。



立法會議員江玉歡。（資料圖片/夏家朗攝）

江玉歡認為，按一視同仁原則，所有領簽證來港人士均須聲明刑事紀錄，「聲明有幾難，香港普通一份工都要，做個管理員都要剔啦。」她續建議，入境處可參考海外做法，按刑事情況及工種性質設立豁免範圍，例如擁超速駕駛等案底人士仍可申請不涉駕駛工種，內部則可設委員會逐個案審視，她相信不會構成行政困難。

有外傭工會曾表達憂慮，指外傭不會享有永久居港權，要求睇齊並不公平，又指過去多年即使無申報，亦行之有效。江玉歡則說，外傭需照顧老幼，要求申報刑事紀錄屬公道做法，「70年代唔記得做，唔代表去到2023年唔使做。」她又認為若待有事發生時始調整，則為時已晚。她又說，不應將申報刑事紀錄與居港權扯上關係，「同佢做唔做到香港人無乜關係。」

入境處宣布，除「高才通」外，另外五類計劃下的輸入人才，須申報刑事紀錄，外傭則暫不包括其中。(資料圖片)

▼入境處取消賀建奎「高才通」簽證／進入許可▼



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因「基因編輯嬰兒」案在內地被判囚的科學家賀建奎，早前被揭發獲批「高才通」簽證來港。港府其後取消其簽證，並立即改為要求「高才通」申請者須填寫刑事紀錄。入境處隨後宣布，今日起調整其他輸入人才計劃的入境申請流程，申請人須申報刑事定罪紀錄，包括「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「科技人才入境計劃」、「非本地畢業生留港／回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」。