勞工處擬檢討職業介紹所實務守則　訂明中介不應誘外傭「跳工」

勞工處就檢討《職業介紹所實務守則》提出多項初步建議，當中針對外傭「跳工」問題，當局建議要求職業介紹所向外傭求職者清楚解釋現行政策，讓外傭清楚了解如有證據證明涉及「跳工」，工作簽證申請會被拒絕。同時，守則應訂明職業介紹所不應以金錢誘因等營商手法，誘使在職的外傭提早終止合約。



勞工處已於本月17日諮詢勞工顧問委員會轄下的就業輔導委員會，並會由本月21日起展開為期八星期的公眾諮詢，邀請公眾提供意見，並會與職業介紹所組織、外傭組織以及外傭僱主組織會面，聽取意見。



據勞工及福利局及勞工處交予立法會人力事務委員會的文件，勞工處就檢討《職業介紹所實務守則》提出多項初步建議，當中有幾項是針對外傭「跳工」的情況而提出。

查證涉跳工 礙日後申工作簽證來港

處方建議守則應要求職業介紹所向外傭求職者清楚解釋現行政策，包括如有證據證明外傭「跳工」，其工作簽證申請會被拒絕，相關紀錄亦會作為政府日後考慮其將來工作簽證申請的因素之一。

同時，處方建議守則訂明職業介紹所不應以金錢誘因等營商手法，誘使在職的外傭提早終止合約。處方也建議，修訂守則內的服務協議範本，要求職業介紹所與僱主商討如外傭提早終止合約時，相關退款或更換外傭的安排。

另外，處方也建議，守則訂明職業介紹所不可在其網站或流動應用程式、即時通訊軟件的廣播功能、社交媒體及店舖外的櫥窗等渠道，公開展示或廣播求職者的個人資料、及其前僱主的資料，以保障他們的個人資料。

由於疫情期間有外傭在臨時居住的住宿設施染疫，引起社會關注，勞工處也建議訂明職業介紹所須向處方申報有否提供住宿設施的基本資料，並確定設施符合相關法例或牌照的要求及規定，上述資料也會公開。

文件指出，截至2023年1月，本港共有3223間持牌職業介紹所，其中包括1397間外傭職業介紹所。而在2022年，有一間外傭職業介紹所撤銷、拒絕發出或續發牌照，有49間收過書面警告。另有790間職業介紹所收過口頭警告，當中603間屬外傭職業介紹所。