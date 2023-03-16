機場系統故障機管局沒即時公布　議員不滿促檢討：讓乘客不用慌張

機場離境大堂A至E登機櫃位登機系統今早（16日）出現故障，導致大批旅客未能登機長龍。立法會議員陳恒鑌批評機管局在事故時未有立即公布做法不理想：「應該要公布，公開畀市民知道，等佢哋唔使咁焦急咁慌張。」他促請機管局應立即檢討今次事故，特別要改善通報安排。



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凌晨測試 機管局早上約10時首回應 當時系統已漸復常

機管局在系統恢復運行後，大約10時回覆指事件由於在凌晨進行定期系統測試期間發現系統出現問題，並指已即時啟動緊急應變機制並通知相關航空公司，並安排受影響之航空公司及旅客使用其他登記行段及北面離港大堂，部份受影響的設施於今早8時逐漸回復正常運作。

陳恒鑌形容對旅客影響大 即時公布在安排行程可有所預備

立法會議員陳恒鑌認為機管局在系統出現故障後未有由立即作出公布，更未有向旅客發出提示做法不理想，他指今次事故受影響旅客數目多，機管局有責任要公布，讓旅客在安排行程上有所預備：「公開畀市民知道，等市民唔使咁焦急咁慌張。」

即使未達影響香港旅遊形象地步 通報安排也須即檢討

陳恒鑌又指今次事件對旅客影響大，尤其是轉機旅客，或要趕乘搭下一程飛機，造成金錢及時間損失。他促請機管局立即作出檢討，特別要改善通報安排：「今次暫時睇係單一事件，未有話去到影響香港旅遊形象，但始終可能會對好多旅客造成行程影響，檢討係必要。」

另一立法會議員陸頌雄亦認為機管局未有作出公布的做法不理想，他指雖然即使航班延誤亦要到機場等候，但都應讓旅客有心理準備，要等旅客到場才知到延誤並不理想。