赤柱聖士提反書院附屬小學爆急性腸胃炎　涉21學生　無人入院

衞生防護中心在今日(16日)傍晚表示，赤柱聖士提反書院附屬小學爆發急性腸胃炎，涉21名學童，當中7人已求醫，毋須入院，



中心指，由於受影響學生的病發日期橫跨數天，而其他曾進食共同食物的非留宿學生未有不尋常的情況，中心初步調查顯示，事件較大機會屬人傳人或環境污染所導致的急性腸胃炎爆發所引起，涉及食物中毒的機會較低。



赤柱聖士提反書院附屬小學爆發急性腸胃炎，涉21名學童，包括18男3女，年齡介乎11至12歲。當中7人已求醫，全部無須入院。中心指跟據其流行病學調查，爆發個案均為該校6年級的留宿學生。當中4名男學生首先於周二(14日)傍晚出現腹瀉及嘔吐病徵，並有學生在男生宿舍樓層內嘔吐。其他留宿學生陸續於昨日(15日)和今日(16日)出現嘔吐和腹瀉病徵。

中心表示，已派人員於今午聯同食環署食物安全中心人員到該校視察，初步認為學校製作膳食的環境衞生情況滿意。

中心補充，由於受影響學生的病發日期橫跨數天，而其他曾進食共同食物的非留宿學生未有不尋常的情況，中心初步調查顯示，事件較大機會屬人傳人或環境污染所導致的急性腸胃炎爆發所引起，涉及食物中毒的機會較低。

中心指，已建議學校適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生。中心呼籲市民時刻保持個人和環境衞生，並有以下建議預防感染腸胃炎：

• 保持良好的個人衞生

• 處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手

• 清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手

• 以稀釋的1比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手

• 保持室內空氣流通

• 注意飲食衞生

• 使用不同的用具處理生及熟的食物

• 避免進食未經徹底煮熟的食物

• 飲用經煮沸的水

• 不要光顧無牌食肆及食物檔攤