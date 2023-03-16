李家超訪京｜初嚐北京「名物」鹹酸味豆汁　特首：呢個絕對可以！

特首李家超今日（16日）繼續展開訪京行程，他傍晚在下榻的北京麗思卡爾頓酒店與傳媒短暫茶敍，席期初嚐試北京「名物」、有濃烈鹹酸菜氣味的健康飲料—豆汁。李家超拿起一小杯小酌一口，原本聞到濃烈味道而皺起的眉頭放鬆，大讚「唔係你哋講到咁恐怖喎⋯⋯呢個絕對可以！」



特首李家超與記者茶敘時，初嚐北京「名物」豆汁，他先聞一聞，再小酌一口，大讚「呢個絕對可以！」（孔繁栩北京攝）

李家超與記者茶敘時指，今早與駐京辦同事到老胡同吃早餐，吃了糠油餅，豆腐腦，但未有機會試飲北京「名物」豆汁。

現場記者立即叫外賣，送來多碗豆汁給特首品嚐，打開包裝袋後已傳來陣陣鹹酸菜的味道，酒店職員為李家超及記者們倒豆汁，一人一杯。

李家超與記者碰杯後，小心翼翼將豆汁放入口，他聞一聞、皺一皺眉頭，再小酌一口，吞下後如釋重負說：「可以呀，唔係你哋講到咁恐怖喎（咩味道？）好難形容，係有少少鹹菜味，有少少好似奶味，唔係好濃咋喎。」他之後再呷一口，鼓勵大家一起飲杯，他打趣地笑：「呢個絕對可以，我聽日能唔能夠繼續工作，就睇呢杯喇！」

李家超與記者碰杯後，小心翼翼將豆汁放入口。（孔繁栩北京攝）

他又以今次初嚐豆汁作比喻，指大家以為難以入口，但其實只要齊心喝下便完成，正如未來的道路，只要有大家一起走下去便能成功。

豆汁是老北京獨具特色的傳統小吃，根據記載有300年的歷史，豆汁是以綠豆為原料，將澱粉濾出製作粉條等食品後的剩餘殘渣進行發酵產生的，具有養胃、解毒、清火的功效。

另外，記者在酒店遇上保安局局長鄧炳強，他指今日跟隨特首拜訪不同部委，行程緊密，明天會回港。